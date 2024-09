Petře, naposledy jste inkasoval ve druhém kole v okresním derby proti Velkému Meziříčí. Od té doby držíte dlouhou sérii neprůstřelnosti, která nyní čítá 427 minut. Je to váš dosavadní rekord? Co si pamatuji, tak je to asi určitě můj osobní rekord. V mužské kategorii stoprocentně ano, nevím, že bych tolik zápasů za sebou nedostal gól.

Čemu tu úspěšnou sérii přičítáte?

Jsme jako tým kompaktní, makáme na hřišti jeden za druhého. Sice nám v létě odešly individuality, ale nahradili jsme je dobrou týmovostí. Věříme si, nabrali jsme sebevědomí.

Je i tohle příčinou faktu, že jste za šest kol inkasovali pouhé dvě branky?

Určitě ano. Všechno začíná hned od útočníků, kteří soupeře dobře napadají, nenecháme nikoho jen tak lehce kombinovat. Skoro všechny týmy tak proti nám jen nakopávají, takže my vzadu posbíráme dlouhé balony. Celý tým dobře brání, defenziva nám funguje.

Předpokládám ale, že s takovým startem, kdy za šest kol neztratíte ani bod, jste nepočítali ani v těch nejtajnějších snech?

Když v létě odešly některé opory, říkali jsme si, jak to bude vypadat, protože jako náhrada za ně nikdo moc nepřišel. Vsadili jsme na větší týmovost, hecnuli jsme se, navíc nám trošku nahrál i los, kdy jsme zkraje sezony měli spíše slabší soupeře. Věříme si, současně víme, že ty výsledky nepřišly jen tak zničehonic. Všechno je to výsledkem naší dobré práce, nebereme to automaticky, jsme hladoví, chceme dál vyhrávat.

Naposledy jste doma zdolali Břeclav 2:0, opět jste udržel čisté konto. Čím to, že se vám tolik daří?

V první řadě je třeba říci, že jsem neměl snad ani jeden pořádný zákrok. (směje se) Cítím se ale dobře, myslím, že mám docela formu. U gólmanů je to z osmdesáti procent o hlavě, já si nyní docela věřím, ale musím makat dál. Třeba na jaře se mi příliš nedařilo, teď je to úplně něco jiného. Máme dobré tréninky, navíc jako kapitán cítím, že musím klukům pomoci, tak jim to teď vracím.

S tím určitě souvisí i výkony a výsledky celého mužstva. Kam až mohou dosáhnout, je reálné zabojovat o postup do třetí ligy?

Naše výsledky rozhodně nejsou náhodné, jsou výsledkem dobré práce na trénincích. Zůstáváme ale nohama na zemi, do dalších duelů půjdeme s klidnou hlavou, nejsme pod žádným tlakem. O postupu vůbec nepřemýšlíme, myslím si, že na něj ani nejsme připravení. Půjdeme dál zápas od zápasu a uvidíme, co z toho na konci sezony bude. Je potřeba si uvědomit, že jsme zatím měli také velké štěstí, kdy se nám nikdo nezranil, protože hrajeme ve třinácti lidech, za nimiž jsou pak mladí kluci z dorostu. Ti sice mají kvalitu, ale chybí jim zkušenosti, které potřebují nasbírat.

V sobotu zavítáte na půdu rozjetého nováčka z Kuřimi, jemuž jste v létě podlehli v předkole MOL Cupu. Jak na něj, abyste vítěznou sérii dál protáhli?

Bude to zcela jistě nejtěžší soupeř, z červencového zápasu víme, že je to velice kvalitní tým. Kuřim má silové typy hráčů, bude to hodně těžké, asi nás čeká doposud nejtěžší zkouška. Hrát budeme zase na nulu vzadu, spíše na brejky, což by nám mohlo vyhovovat.