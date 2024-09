*Sociální pracovník-vedoucí (m/ž) - Žďár nad Sázavou Na dobu určitou - od říjen 2024, na 1 rok s možností prodloužení; Sociální pracovník/ce - vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka Hledáme sociálního pracovníka, který má rád výzvy a převezme vedení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka ve Žďáře nad Sázavou. Co dělá tým Ponorky? Pomáháme dětem a mladým lidem hledat si svoji životní cestu. Náš nízkoprah sídlí nedaleko autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou. Poskytujeme služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let. Vytváříme bezpečné prostředí, kde je možné se svěřit, nabízíme pomoc při řešení problémů ve vztazích, ve škole, doma ... Co dělá vedoucí Ponorky? - vede malý tým pracovníků - zodpovídá za kvalitu služby včetně tvorby metodik - reaguje na aktuální potřeby uživatelů a podle nich službu dál rozvíjí - pracuje s uživateli služby v klubu i v terénu - jedná se zájemci o službu, uzavírá smlouvy, vytváří individuální plány průběhu služby - spolupracuje s dalšími organizacemi a subjekty (školy, OSPOD, SVP, Policie...) - účastní se různých pracovních skupin v rámci organizace, města i Kraje Vysočina - ve spolupráci s naším PR pracovníkem se stará o dobrou prezentaci služby - spolupracuje při tvorbě rozpočtu a pak zajišťuje jeho správné čerpání - zodpovídá za prostory služby (má k dispozici údržbáře a uklízečku) a další provozní záležitosti Kde? Ve Žďáře nad Sázavou na adrese Nádražní 44 Od kdy? Od října/listopadu 2024, popř. dle domluvy Co nabízíme? - pracovní smlouvu na plný úvazek - akční, smysluplnou a kreativní práci - jistotu, že se v práci nebudete nudit - prostor pro přinášení vlastních nápadů - dobré zaučení a průběžné odborné vedení - pravidelné sdílení s kolegy z našich dalších dvou nízkoprahů - kvalitní průběžné vzdělávání (kursy, konference, stáže), pravidelnou supervizi - pomoc a podporu při zajišťování ekonomických a dalších záležitostí souvisejících s provozem služby - zaměstnanecké benefity (stravenkovou kartu, týden dovolené navíc, další jednorázové finanční i nefinanční benefity) - zázemí stabilní 30tileté organizace, pro kterou jsou její zaměstnanci důležití Hledáme kolegu, který - má vzdělání potřebné pro pozici sociálního pracovníka (min. VOŠ), - je plný energie a nadšení pro práci s dětmi a mladými dospívajícími lidmi, - má rád výzvy a bude hledat nové cesty pro další rozvoj služby, - bude schopen vést malý tým, - bude umět komunikovat s uživateli, kolegy, úředníky i spolupracujícími organizacemi, - pracuje rád samostatně i v týmu, - nemusí všechno umět, ale musí chtít se to naučit, - může pracovat v odpoledních hodinách, - je trestně bezúhonný. A co dál? Pokud vás nabídka alespoň trochu zaujala, prosíme o zaslání: - profesního životopisu, - motivačního dopisu, proč chcete u nás pracovat, - a vlastní koncepce řízení služby v rozsahu max. dvou stran A4. Tyto podklady zašlete Martině Horníčkové na email martina.hornickova@zdar.charita.cz. V případě dalších dotazů je vám k dispozici na telefonu 733 497 015. Více informací na webu Oblastní charity Žďár nad Sázavou 30 000 Kč

