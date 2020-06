Do Havlíčkova Brodu jste se vrátil po osmi letech, kdy jste tu hostoval z Jihlavy. Proč jste se vrátil do mateřského klubu?

Důvodů bylo víc. Nahrál tomu COVID, dlouho jsem byl pryč a i neustálé cestování. Navíc jsem dostal zajímavou pracovní nabídku, a když mně oslovil i fotbalový klub, zda bych se nevrátil, tak mi to ve spojeni s prací přišla jako ideální varianta. Samozřejmě i role Pavla Mazánka i příchod Pepy Sourala a Jindry Adamce v tomhle hrálo velkou roli.

Naposledy jste hrál za druholigovou Chrudim, proč jste tam skončil?

Z důvodu neplnění finančních závazků.

PROFIL JINDŘICHA KUČERA

Narozen: 28. října 1993

Stav: svobodný

Fotbalová kariéra: H. Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Chrudim, Bohemians Praha, Kolín, Amaliendorf, Zwettl

Největší úspěchy: ligový start

Co čekáte od angažmá v divizním Slovanu?

Věřím ve zlepšení výsledků. Máme mladý tým, který by do budoucna mohl byt schopný hrát o nejvyšší příčky v divizi. To se mi líbí, že máme na čem stavět a můžeme se dívat do budoucna.

Jaké rozdíly vidíte v tom, kdy byl v Brodě poprvé a teď?

Tenkrát jsem přišel na půlroční hostování jako mladý hráč s nulovými zkušenostmi s dospělým fotbalem. Nyní přicházím do Brodu jako takřka nejstarší hráč týmu, i zkušenější než tomu bylo před osmy lety.

Většina profíků do nižších soutěží odchází až na sklonku kariéry, proč jste se rozhodl pro nižší soutěž už šestadvaceti letech?

Tento přestup neberu jako skok do nízké soutěže, trénujeme čtyřikrát týdně. Pracujeme na tom, abychom byli co nejlepší. Líbí se mi koncepce která tu je nyní nastavená.

Za svou fotbalovou kariéru jste prošel několika profesionálními klubu, včetně Jihlavy. Na jakou štaci vzpomínáte nejvíce?

Vzpomínám na všechny, všude jsem poznal spoustu kamarádů. V Rakousku se naučil jazyk, v Chrudimi hrál o postup do druhé ligy. V Jihlavě si zahrál ligu. Vzpomínám na všechny a rád.

A na jaké angažmá byste raději zapomněl, jestli tedy takové je?

Žádné takové není. Ve Žďáře jsme bohužel spadli do divize, ale v devatenácti letech to byla výborná zkušenost.

Kromě fotbalu se věnujete i podnikání, které se věnuje výživě. Je to tak?

Věnujeme se fitness tréninkům a máme zmrzlinový stánek.

Jak jste se k této profesi dostal? Pomohlo vám v tom i to, že jste sportovec?

Ano, k podnikání ve fitness určitě díky sportu. S mým kolegou Danem jsme přemýšleli, co dělat dalšího ještě k fotbalu, tak abychom si čas plánovali sami. A co dělat jiného než něco ze světa sportu, kde se celý život pohybujeme.

Jak se vám podařilo skloubit profi fotbal s prací?

Díky tomu, že jsem si mohl plánovat klienty podle tréninku. Podnikání jsem vyhledával proto, že si mohu sám přizpůsobit čas, jak potřebuji.