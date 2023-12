Proč skončili své působení v klubu z páté nejvyšší soutěže u našich jižních sousedů ovšem prozradil. „Nedohodli jsme se s klubem na dalším působení. V Amaliendorfu chtěli udělat nějaké změny, jak trenéra, tak i hráčů. Ani nám to však úplně nevadilo. To angažmá bylo zajímavé na všechny možné strany, ale život jde dál,“ prozradil zkušený čtyřiatřicetiletý středopolař.

Současně jen potvrdil známou pravdu, že kvalitu fotbalu v nižších soutěžích Rakouska dělají především cizinci. „Pokud bych vzal rakouské hráče, jejich kvalita zhruba odpovídala krajskému přeboru v Česku. Úroveň pak zvedají cizinci, Češi, Slováci, Chorvati a další. Díky nim soutěž odpovídala průměru naší divize,“ sdělil.

O nabídky ovšem Robin Demeter i jeho o čtyři roky mladší bratr Patrik nemají. „Něco je na stole z Rakouska i Česka. Záleží na tom, zda někam půjdeme spolu, nebo se rozdělíme. Do Rakouska by to znamenalo se rozdělit, zde máme nabídky společné,“ předestřel.

Z Česka mají zájem o sourozenecké duo čtyři kluby. „Všichni zájemci jsou z divize. Tři jsou z Vysočiny, čtvrtý klub pak z jedné z českých skupin,“ prozradil.

Jednoho zájemce Demeter prozradil. „Nebudu zastírat, že jsme v kontaktu s Velkým Meziříčím, kde jsem dlouhá léta působil a jednu sezonu tu odehrál i Patrik. S nimi je jednání nejintenzivnější,“ neskrýval.

I v Rakousku výsledky klubu, kde odehrál osm sezon, poctivě sledoval. „Už jen sestup Meziříčí ze třetí ligy mě hodně vzal. Ten klub je pro mě srdcovka, pokud bych měl jít někam do Česka, asi by mi svědomí nedovolilo jít někam jinam. Není to ještě jisté, ale pokud bychom se vrátili do Česka, vypadá to na Velké Meziříčí,“ naznačil.

Jasno by mohlo být do konce kalendářního roku. „To by bylo nejlepší, ale záleží také na tom, jak budou ty týmy spěchat. Vše se tak může protáhnout až do ledna,“ dodal Demeter.