Matěji, čím to, že vám to tam v nové sezoně padá? Nabral jsem sebevědomí, navíc týmu to šlape. Na hřišti mám od trenérů, kteří mi věří více než v minulé sezoně, úkoly spíše do ofenzivy než do obrany. Celkově mi i tým začíná věřit, to je pak sebevědomí vyšší a vyšší každým zápase.

Jaké vlastně máte úkoly na hřišti?

Mám je hlavně do ofenzivy, kde se mám tlačit do koncovky. Za sebou mám na levé straně Máru Svobodu, který se tolik nevytahuje, on tu lajnu směrem dozadu dobře pokryje.

Takže se od vás zakončení tak trošku i očekává?

Dá se to tak říci. Moje role v týmu je dávat góly a nahrávat na ně, to po mně chtějí trenéři.

Do týmu jste se zapojil už před dvěma lety, tehdy ještě ve třetí lize. Zúročujete nyní nabrané zkušenosti?

Do mužské kategorie jsem naskočil už v sedmnácti letech, za což jsem byl rád. Je to úplně jiný fotbal než v dorostu. Třetí liga byla velkým skokem, sice jsem nastupoval jen na minutky, ale i to se počítalo a směrem do budoucna se mi to vyplatilo.

Čím to, že Vrchovině vstup do sezony tak vyšel, když jste všech šest dosavadních utkání ve čtvrté lize vyhráli?

Myslím, že nám hodně pomohly úvodní dvě domácí výhry. Také letní příprava byla docela podařená, výsledkově sice tolik ne, ale tréninkově určitě. Více jsme zapracovali na fyzičce, díky tomu docela týmy soupeřů přeběháme, umíme je zmáčknout, na což většinou nejsou příliš zvyklé. Nesmíme ovšem podlehnout uspokojení, je třeba takhle dál pokračovat.

V posledním utkání jste přispěl gólem k výhře 2:0 nad Břeclaví. Jak jste viděl váš přesný zásah?

Pártlis (krajní záložník Pavel Partl – pozn. red.) se pěkně uvolnil na pravé straně a balon mi dobře nacentroval před branku soupeře na hranici malého vápna. Mým úkolem bylo zavírat prostor na zadní tyči, balon poslat do branky tak nebylo nic extra těžkého, ale i takový gól se počítá. Pártlis tyhle situace vytvořit umí, hodně z jeho rychlosti těžíme.

Chvíli předtím jste už jednu vyloženou příležitost neproměnil. Co jste udělal špatně, když jste sám před gólmanem poslal balon těsně vedle?

Vůbec jsem zprvu neviděl, že gólman Břeclavi proti mně vyběhl, takže jsem se ho trošku lekl a z první jsem ho chtěl přelobovat. Míč jsem ale netrefil úplně dobře a skončil tak vedle. Trenéři mi potom říkali, že jsem si ho měl prvním dotykem obhodit a pak zakončit do prázdné branky, ale v tu chvíli jsem bohužel zvolil jiné řešení.

Stanovil jste si nějakou metu vstřelených branek, které byste chtěl v této sezoně dosáhnout?

Před jejím začátkem jsem si říkal, že bych chtěl dát více gólů než v minulém ročníku. Takže deset a více branek, ale zase tolik jsem nad tím nepřemýšlel. Když dám aspoň těch deset gólů, budu rád.