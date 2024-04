Povedený vstup do jarní části mají za sebou fotbalisté z Rozsoch. Nováček 1. B třídy…

Potvrzení toho, jak rychle se ve fotbalu může situace během krátké doby změnit. To je dosavadní průběh jarní části v podání fotbalistů FSC Stará Říše v moravskoslezské divizi D. „Dostali jsme se nyní do křeče,“ přiznal trenér Říše Lukáš Staněk.

Přitom ještě dva týdny zpět vypadalo všechno úplně jinak. Úvodní jarní domácí remíza s Havlíčkovým Brodem a výhra v Břeclavi znamenaly, že se nejhorší celek podzimní tabulky divize D dotáhl na celky nad sebou.

Jenže před týdnem přišla domácí prohra 1:3 se Ždírcem, na níž v sobotu navázala těsná porážka 0:1 ve veledůležitém záchranářském duelu na půdě předposledních Speřic. „Kdybychom věděli co s tím, tak bychom to udělali. Jenže tak jednoduché to není,“ neskrýval Staněk.

A pokračoval. „Ždírec byl kvalitou někde jinde, vyhrál u nás zaslouženě. Ve Speřicích to bylo jiné, to byl špatný fotbal z obou stran, vůbec se nedalo hovořit o divizní úrovni,“ neskrýval.

K výkonu, který jeho ovečky v sobotu podaly, neměl slova pochopení. „Chybělo tomu úplně všechno. Spolupráce na hřišti, hra jeden na jednoho, rychlostně, ale i soubojově to od nás bylo špatné. Byl to asi nejhorší výkon, který jsme letos předvedli. Zápas to ale byl vyrovnaný, jenže domácí dali gól a tak vyhráli,“ komentoval Staněk.

Na posledním místě tabulky tak nyní celek z Jihlavska ztrácí na nejbližší tým, právě svého sobotního přemožitele, čtyři body. To, co za úvodní dvě jarní kola Stará Říše smazala, za další dvě nabrala zpět.

A výhled nevypadá příliš růžově. „Přiznám se, že zkoušíme všechno možné. Jenže třeba na podzim jsme sestavou hodně rotovali, ale efekt to nepřineslo prakticky žádný. Teď jsme se snažili základní sestavu spíše držet, samozřejmě až na vynucené změny,“ přemítal.

A ještě na toto téma dodal: „Nechci klukům křivdit, ale chybí mi v našem výkonu větší bojovnost. Je to od nás slabé, jsme v křeči. V důležitých momentech také nedokážeme situace technicky zvládnout. Soupeřům pak stačí být u nás zavčas a jednoduše eliminují naše přednosti.“

Navrch chybí fotbalistům Staré Říše lepší disciplinovanost. „Za čtyři zápasy máme už tři vyloučené, to není dobrá vizitka,“ zdůraznil.

Se špatnými výsledky se také z kabiny celku vypařila dobrá pohoda, kterou si kouč Říše po zimní přípravě pochvaloval. „Když se daří, všichni jsou kamarádi. Když se nedaří, hledají se chyby a pak vznikají konflikty. Je to jako v každém kolektivním sportu. Bohužel jsme zpátky tam, kde jsme byli na podzim… Navíc máme i problémy s tréninkovou morálkou,“ přiznal Staněk.