Domácí celek by si přál naplno bodovat. „Hrajeme doma, proto bychom chtěli odčinit předchozí nepovedený zápas ve Velké Bíteši. Do utkání jdeme s jasným cílem zvítězit,“ neskrýval trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Současně potvrdil, jak moc se oba týmy znají. „V obou mužstvech proběhlo jen minimum změn, nemáme se čím překvapit. Ždírec má na hrotu nebezpečného Vopršala, ale kvalita je u nich ve všech řadách,“ dodal.

Na tato slova navázal také kormidelník druhé strany. „Styl Bystřice i její klíčové hráče dobře známe, hlavně doma jsou nebezpeční. Budeme se je snažit eliminovat,“ potvrdil kouč Tatranu Martin Slavík.

Jeho ovečky potřebují po třech porážkách v řadě slušný výsledek. „Snažíme se dát tréninkově i psychicky dohromady. Po té vynucené pauze to pořád není ideální,“ postýskl si.

Po dvou předchozích vysokých porážkách chtějí fotbalisté Žďáru opět bodovat. V nedělním utkání devátého divizního kola doma vyzvou krajského rivala z Havlíčkova Brodu.

Trenéra FC Žďas trápí zdravotní stav kádru. Situace už se ale začíná zlepšovat. „Je to o něco lepší. Určitě už by měl být k dispozici Peňáz a zřejmě i Vokoun. Šindelka, Sodomka a Lubor Trojánek to zkouší, uvidíme v pátek,“ popisoval Petr Nedvěd.

Kvalitu nedělního soupeře oceňuje. „Brod má velmi kvalitní mančaft. Někteří z jeho hráčů u nás před pár lety nastupovali v MSFL. Věřím ale, že se o body porveme,“ doufal Nedvěd.

Hráči Havlíčkova Brodu před týdnem se Starou Říší nehráli. „Několik hráčů mělo příznaky chřipky, ale také to mohlo být něco horšího… Nebyli však testovaní, proto jsme nechtěli riskovat,“ vysvětlil kouč Slovanu Josef Soural.

A dodal. „Spousta kluků se vzájemně zná, má to parametry derby. Jedná se o podobné týmy, očekávám vyrovnaný souboj.“