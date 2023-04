Čekali rozhodně lepší vstup do jarní části. Z úvodních dvou jarních kol moravskoslezské divize D vydolovali fotbalisté Staré Říše jediný bod. „Nemůžeme se do toho pořádně dostat,“ potvrdil asistent trenéra Staré Říše Lukáš Staněk.

Přitom v zimní přestávce klub z Jihlavska úzký podzimní kádr celkem slušně posílil. „Hra nám příliš nefunguje, hlavně pokud jde o prolínání jednotlivých řad či součinnost hráčů. To je ovšem také o nějaké tréninkové docházce,“ naznačil.

A svá slova na téma účasti hráčů na trénincích Staněk dále rozvedl. „Chápu, že dnes je jiná doba, než když jsem sám hrál, ale je třeba pro lepší výsledky udělat něco víc. Jenže my se pohromadě vidíme sotva v pátek a to je na této úrovni hodně málo,“ nebral si servítky kdysi vyhlášený kanonýr.

Domácí remíza 1:1 s Velkou Bíteší a sobotní porážka 0:1 na půdě o záchranu bojujícího Havlíčkova Brodu, to nejsou bůhvíjaké výsledky. „Naše hra má k dokonalosti hodně daleko. V přípravě to vypadalo všelijak, do toho se ke všemu ještě přidaly nemoci, zranění a najednou se do toho nemůžeme dostat,“ komentoval asistent trenéra FSC.

Jediný vstřelený gól ve dvou utkáních jasně naznačuje, kde nejvíce trápí fotbalisty Staré Říše bota. „Nedostáváme se do nebezpečných situací, z nichž by se dalo skórovat. Nedaří se nám, není to vůbec ideální situace,“ postýskl si.

Sobotní malé krajské derby na stadionu Havlíčkova Brodu nevyšlo staroříšským hráčům především v úvodní pětačtyřicetiminutovce. „Byli jsme hodně pasivní, naopak domácí nás doslova válcovali důrazem a agresivitou, byli jsme neustále pod tlakem,“ potvrdil Staněk.

Jediná pořádná příležitost jeho svěřenců přišla po standardní situaci. „Už za nepříznivého stavu zahrával v závěru prvního dějství Kryštůfek trestný kop z nadějné pozice, jeho pěkná střela ale bohužel mířila jen do břevna,“ sdělil.

Druhá půle už byla od fotbalistů Staré Říše lepší, ale bez efektu v podobě alespoň vyrovnání. „Domácím už jsme se vyrovnali v tvrdosti i osobních soubojích, ale hra byla hodně rozkouskovaná. To nám nehrálo do karet. Vypracovali jsme si jen pár závarů, které ale brankou neskončily,“ uzavřel Staněk.

V dalším kole čeká Starou Říši další krajské derby. Na Jihlavsko dorazí fotbalisté Žďáru nad Sázavou, začátek zápasu je v 15.30.