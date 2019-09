„Mohlo a mělo to být lepší. S výjimkou úvodní domácí prohry se Starou Říší jsme nebyli horším týmem. Soupeři byli hratelní, přesto máme jen výhru z Polné,“ ohlédl se za úvodem sezony Nedvěd.

Šok proti Tasovicím

Po zmiňovaném vítězství v Polné následoval domácí šok s Tasovicemi, které se do té doby trápily a nic nenasvědčovalo tomu, že by měly uspět na Bouchalkách. Přesto se tak stalo.

„To byl neuvěřitelný zápas. Pálili jsme tutovky a porazili nás dva stěžejní hráči hostů,“ kroutí ještě teď hlavou kouč a útěchou mu není ani fakt, že Tasovice nyní porazily i doposud suverénní Lanžhot. „Ten měl ale v nohách těžký pohárový zápas s Baníkem Ostrava a myslím, že Tasovice podcenil,“ mávl rukou.

Poslední porážka pak přišla o uplynulém víkendu. Už tradičně ve Ždírci. Na půdě Tatranu se FC Žďas nedaří dlouhodobě.

„Ač se na to připravujeme, vždycky je to podobné. Dostaneme rychlý gól a domácí pak zaparkují autobus. Oni si těsný výsledek uhlídat umí. Nás pak pustili do jediné šance. Bohužel teď nemáme nikoho, kdo by nás z tohoto pohledu střelecky vysvobodil,“ dodal Nedvěd.

Dlouhodobí marodi

Žďáru by se teď hodil i levonohý křídelník Patrik Fiala, kterého čeká operace křížového vazu.

„Na podzim hrát určitě nebude. Samozřejmě nám chybí jeho centry a také střela ze střední vzdálenosti,“ připustil Nedvěd. Zároveň odmítl, že by se během podzimu mohl na hřiště podívat jeho asistent a zároveň zkušený kanonýr Václav Pohanka.

„Samozřejmě by nám tihle dva hodně pomohli. Ani Vašek ale není stoprocentně fit, navíc je časově vytížený,“ podotkl žďárský lodivod.