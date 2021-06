Středečního zápasu se kvůli pracovnímu vytížení trenér divizních fotbalistů Žďáru nad Sázavou zúčastnit nemohl. Výkon svých svěřenců si tak pustil alespoň na videu. „Dělám to tak po každém našem utkání. Při zápasech si člověk sice všimne určitých momentů, na videu je toho ovšem vidět mnohem více,“ popisoval Petr Nedvěd.

Co tedy vypozoroval na středeční výhře 3:1 nad Boskovicemi? „Ukázalo mi to, že jsme ve středu střídali lepší okamžiky s těmi horšími. Nejvíce mě ale zarazilo, jak někteří kluci k utkání přistoupili. Bylo to hodně volně, až laxní,“ mrzelo je.

Více si této skutečnosti povšiml ve druhém poločasu. „Hlavně po vystřídání, kdy na hřiště přišlo osm nových hráčů, byl v naší hře větší chaos a zmatek,“ pozoroval.

Jednapadesátiletý ostřílený kormidelník z toho okamžitě vyvodil důsledky. „V dalších zápasech už určitě nebudu točit tolik lidí, protože jsme opravdu vůbec nevypadali dobře,“ sdělil.

Laxnější přístup některých oveček si ovšem neuměl vysvětlit. „Musím přiznat, že jsem skutečně nebyl spokojený s přístupem některých hráčů. Možná to bylo dané i tím, že jsme v úterý normálně trénovali. Oproti zvyklostem jsme tentokrát nedělali předzápasový trénink nebo něco speciálního. Svoji roli mohla třeba sehrát únava, možná i to vedro, nevím,“ přemítal.

Opakovat podobný scénář by už ovšem Nedvěd rozhodně nechtěl. „V každém případě platí, že takovýmto stylem a přístupem se prezentovat nechceme,“ zdůraznil.

Co je ovšem největší bolestí současného Žďáru, a středeční zápas proti Boskovicím to jen potvrdil, je mizerná koncovka. „Celé je to o tom, že situace při zakončení přehráváme. Do šancí se dostáváme, to je pozitivní, jenže naše zakončení je špatné,“ kabonil se.

Přitom do ofenzivy má trenér FC Žďas z čeho vybírat. „Směrem dopředu máme hodně šikovných hráčů, ať už jsou to Švoma, Šerý, Kunstmüller, Trojánek, Henzl a další. Jenže buď místo koncovky ještě hledáme spoluhráče, nebo zakončujeme špatně,“ zlobil se.

Typický koncový hráč, jakými před léty bývali Zedníček, Chmelík či Pohanka, nyní klubu z města pod Santiniho Zelenou horou chybí. „Chybí nám někdo jako byl Lafata ve Spartě. Kluk, který do vápna vlétne, donese míč do branky třeba kolenem, nebo jej ten balon prostě trefí. Jenže my trefujeme z malého vápna gólmana, nebo branku rovnou přestřelíme,“ stýskal si.

V mistrovské sezoně se to pak nemůže neprojevit. „Teď to nemyslím jen na něj, protože je to o všech hráčích. Ale kdyby třeba takový Honza Henzl proměnil na podzim aspoň třicet procent svých šancí, hráli jsme o špičku tabulky. Ale jak říkám, není to jen o něm. Je prostě škoda, že si šance dokážeme vytvářet, jenže s koncovkou jsme na štíru,“ uzavřel toto téma Nedvěd.