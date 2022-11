To ostatně hned na úvod svého hodnocení potvrdil kormidelník FC Žďas. „Naším cílem bylo skončit do pátého místa. Věřil jsem, že uhrajeme něco mezi dvaceti až pětadvaceti body, což mělo do pátého místa stačit. Bodově jsme tedy očekávání určitě o nějaký bodík překonali,“ culil se Václav Pohanka.

Přitom ještě na jaře loňského ročníku to byla od jeho svěřenců výsledková mizérie. Kde hledat příčiny takové proměny? „Důvody jsou dva. Tím prvním je fakt, že jsme měli z toho základního kádru čtyři hráče dobře polovinu jara mimo. Teď na podzim šlo maximálně o jednoho či dva kluky,“ prozradil.

A druhý důvod? „Návrat stopera Trojánka a záložníka Nedvěda z jejich třetiligových angažmá. Oba kluci přinesli do základní sestavy velkou kvalitu,“ pokyvoval hlavou.

Ještě jeden faktor by Pohanka našel. „Také jsme se trochu posunuli v organizaci hry. Mělo to od nás trošku jiné parametry, o čemž hovoří už jen počet inkasovaných gólů,“ lebedil si.

Trenér FC Žďas nemluvil do větru, protože spolu s Tasovicemi a vedoucím Startem Brno mají jeho svěřenci nejlepší obranu v soutěži.

„Poslední roky jsme hodně inkasovali, zatímco na podzim sotva jedenáctkrát, to je velké zlepšení. Kluci plní pokyny, které po nich chceme a sami vidí, že to nese ovoce. A to jsme ještě některé góly dostali z penalt po zbytečných zákrocích, takže to mohlo být ještě lepší,“ našel nedostatky.

Po letech se ve Žďáře navíc mohou opřít o kanonýra. Marek Šerý je s jedenácti góly nejlepším střelcem soutěže, s šesti trefami mu pak zdatně sekundoval Jan Henzl. „Je jen dobře, že to tam klukům začalo padat. Je to hodně o hlavě. Dobře jsme chytili začátek přípravy, kluci se dostali do pohody a toto je výsledek,“ těšilo Pohanku.

Zvedla se také morální síla týmu. „I přes dílčí neúspěch jsme se vždy dokázali zvednout. Nepropadli jsme tak nějakým nepříznivým sériím, i to je posun,“ zdůraznil.

Jediné dvě prohry uštědřili bronzovému celku podzimní tabulky fotbalisté Břeclavi a Ždírce. „Doma s Břeclaví jsme doplatili na naše hloupé chyby, které soupeř potrestal. Ve Ždírci jsme nehráli špatně, ale po třech červených jsme dohrávali v osmi lidech. Tam utkání trošku poznamenal, neříkám ovlivnil, rozhodčí,“ neskrýval.

Ačkoliv FC Žďas zdolal vedoucí Start či dalšího favorita z Lanžhotu, za nejlepší považuje jeho trenér jiný zápas. „Proti Tasovicím, na něž se nám dlouhodobě nedaří, jsme nastoupili po zápase ve Ždírci v poslepované sestavě. Kluci se ale semkli a proti špičkovému týmu divize urvali tři body,“ cenil si.

Podzim však pro fotbalisty Žďáru nad Sázavou ještě neskončil. „Do konce listopadu budeme trénovat, pak dostanou hráči nějaké individuální plány. Ke společné zimní přípravě se na umělé trávě sejdeme v polovině ledna,“ dodal Pohanka.