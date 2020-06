Fotbalisté Bystřice doma v pátek přivítali sousední Nedvědici. Souboj s celkem, který působí v 1. B třídě, měl celkem jasný průběh. „Zápas byl zcela jednoznačně v naší režii. Díky naší laxnosti byl ale k vidění především festival zahozených příležitostí. Naopak hosté byli velice produktivní, když ze čtyř návštěv u naší branky vstřelili tři góly. Mrzí mě, že za dva zápasy během týdne jsme zahodili snad patnáct tutovek. Je to ale opravdu dáno především laxností hráčů, když netrefujeme prázdné branky a akce zbytečně přehráváme,“ postýskl si kormidelník Bystřice Oldřich Veselý.

Překvapivě podobně vypadalo také sobotní utkání dvou divizních celků ve městě pod Santiniho Zelenou horou. „Hned po pár minutách hry jsme šli po pěkné akce do vedení. To jakoby předznamenalo náš kvalitní výkon v prvním dějství, což hráči zúročili dalšími čtyřmi góly. Po poločasovém prostřídání už to ale z naší strany nebylo ono,“ lehce se po výhře 4:0 nad Polnou zakabonil lodivod FC Žďas Petr Nedvěd.

BYSTŘICE N. P. – NEDVĚDICE 7:3

Góly Bystřice n. P.: Sklenář 3, Prášil, Čech, Mazel, Blaha. Poločas: 4:2. Bystřice n. P.: Petr – Michal Svoboda, Marek Svoboda, Buršík, Holeš – Čech, Padrtka, Malý, Mazel – Prášil, Sklenář. Střídali: Adamec, Blaha, Rejzek, Kadlec, Kutnyk, Šponar.

ŽĎÁR N. S. - SL. POLNÁ 4:0

Góly: Sodomka 2, L. Trojánek, Severa. Poločas: 4:0. Žďár n. S.: Jícha – Peňáz, T. Trojánek, Srnský – Švoma, Sodomka, Vitásek, Zažímal – L. Trojánek, Kovář, Severa. Střídali: Růžička, Henzl, Kunstmüller, Viliš, Klouda.