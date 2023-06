Mohla to být doslova sezona splněných snů. Divizní fotbalisté Žďáru nad Sázavou ji zakončili v derby sobotní demolicí Bystřice nad Pernštejnem tenisovým výsledkem 6:1. Díky tomu pak dostali nabídku postupu mimo pořadí do třetí ligy! Tu ale ve vynuceně rychlém rozhodování odmítli. „Aktuálně na ni sportovně i finančně nemáme,“ sdělil předseda FC Žďas Radim Chmelíček.

Na rozhodování měli ve Žďáře vskutku šibeniční termín. „Osloveni jsme s touto nabídkou byli v pátek s tím, že Kozlovice, vítěz skupiny E, nevyužijí práva postupu. Jelikož jsme byli nejlepším celkem ze všech tří skupin na druhých místech, měli jsme dát do pondělního odpoledne odpověď na to, zda do třetí ligy chceme jít,“ popsal.

A jak se tedy vedení klubu z města pod Santiniho Zelenou horou rozhodlo? „Nabídku postupu jsme odmítli. Za mě šlo v první řadě o finanční aspekt. Předseda Kozlovic někde hovořil o nutnosti navýšení rozpočtu o dva miliony. U nás bych to viděl méně, ale stejně by šlo o polovinu té částky. A to je hodně,“ zdůraznil Chmelíček.

Šlo ale také o sportovní stránku. „Nemáme předjednané posily. A na třetí ligu bychom dobře čtyři kvalitní hráče museli získat. A stačí se podívat, jak si ve třetí lize letos vedly Vítkovice, které vsadily na své hráče. Takto bych rozhodně dopadnout nechtěl,“ neskrýval.

Přesto měl předseda FC Žďas smíšené pocity. „Hodně se to ve mně pere. Zkusit třetí ligu by byla velká výzva, navíc z delší perspektivy to určitě je náš cíl. Ale jít do toho za současné situace, to by byl hodně kaskadérský kousek. Mohl by se udělat krok, který by za jednu sezonu položil celý klub,“ varoval.

Ve Žďáře hodlají jít postupnými kroky. „Už teď se pokusíme kádr zkvalitnit a rozšířit směrem ke třetí lize. A uvidíme po podzimu, třeba budeme opět na špici a na jaře se o MSFL zkusíme poprat,“ dodal Chmelíček.

Rozhodování vedení žďárského klubu muselo být o to těžší při vědomí toho, že kabina chtěla velkou výzvu přijmout. „Hráči byli takřka stoprocentně pro postup. Po sobotním utkání s Bystřicí jsme k tomu s vedením měli menší sezení,“ prozradil trenér FC Žďas Václav Pohanka.

Současně neskrýval, že variantě postupu z druhého místa nebyl nakloněn. „Hráče plně chápu, na jejich místě bych do toho asi také chtěl jít. Postup z prvního místa je ale jiný, už jen kvůli možnosti jednání se sponzory. Dalším problémem je úzký kádr, který máme. A získat narychlo aspoň čtyři kvalitní hráče by bylo docela složité,“ řekl Pohanka.