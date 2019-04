Žďár nad Sázavou – Roli papírového favorita potvrdili v sobotním utkání 19. kola moravskoslezské divize D fotbalisté FC Žďas Žďár. Pátý celek tabulky se představil na hřišti dvanácté Břeclavi, odkud přivezl všechny tři body za výhru 4:1. „Konečně jsme se prosadili střelecky,“ těšilo asistenta trenéra FC Žďas Václava Pohanku.

Hráči Žďáru (v černém Čestmír Vitásek) přivezli body z Břeclavi. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Hosté měli raketový vstup do utkání, hned v první minutě centroval Henzl a na zadní tyči volný Sodomka otevřel skóre zápasu. Domácí sice rychle vyrovnali, ale pak Vitásek parádní ranou vymetl šibenici domácí svatyně a vrátil hostům vedení. „Herně to byla vyrovnaná partie, my jsme však dokázali být efektivní,“ těšilo asistenta hlavního kouče Petra Nedvěda.