Zanedlouho pětadvacetiletý ofenzivní záložník má namířeno do třetiligového Startu Brno. „Start má o jeho služby zájem, Fanda to chce také zkusit a my mu nehodláme bránit. Proto počítám, že tenhle půlrok budeme bez něj,“ naznačil Michal.

Kdo postavou nevelkého, ale výkony nesmírně pracovitého fotbalistu nahradí, ještě nemá jasno. „Máme dost hráčů, kteří by Nečase mohli nahradit. Třeba Martin Pulkrábek nyní dostane ve středu pole více šancí. Hrát tam může i Lukáš Wolker, byť asi s defenzivnějšími úkoly. Navíc možná jedna posila do středu pole dorazí, ale ještě je vše v jednání,“ komentoval.

Fotbalisté Meziříčí i Vrchoviny těsně prohráli, Žďár v Boskovicích remizoval

Za posílení považuje kormidelník Nového Města návraty dvou dlouhodobých marodů. „Pravý obránce Lukáš Hekerle už naplno trénuje, takže by měl být už pro začátek jara připravený. Levý bek či stoper Jakub Novotný už začíná po operaci křížových vazů s lehkým tréninkem. Začátek jara určitě nestihne, ale v jeho průběhu by měl postupně do sestavy naskočit. Návraty obou dvou považuji za citelné posílení kádru,“ neskrýval.

Z Nedvědice dorazila třiadvacetiletá dvojčata Matěj a Jan Pachlopníkovi. Prvně jmenovaný se uvedl dvěma góly v přípravném utkání při výhře 4:1 nad Novou Vsí.

Přesto oba začnou v rezervním mužstvu. „Matěj je útočník, Honza krajní hráč. Přivedli jsme je zatím do béčka, bude záležet jen na nich, zda si řeknou o svou šanci i u nás. Nikoho jiného jsme jinak nepřivedli,“ sdělil Michal.

VIDEO: Podívejte se na góly z porážky fotbalistů Velkého Meziříčí proti Hlinsku

Více příležitostí dostávají v přípravných duelech hráči širšího kádru. „Kluci, co na podzim patřili do širšího kádru, ale hrávali spíše za rezervu. Ať už je to Pulkrábek, Boušek, Dobrovolný nebo i někteří další, všichni nyní dostávají a také dál budou dostávat mnohem více šancí,“ nastínil.

O víkendu Vrchovina podlehla třetiligové juniorce Hradce Králové jen těsně 1:2. „Hráli jsme proti dobrému soupeři, s naším výkonem jsem byl spokojený. V kombinaci, ale i pohybem jsme se Hradci vyrovnali. Mrzí mě pouze naše neproměněné šance. Byla to ale kvalitní prověrka,“ pochvaloval si.

V posledním únorovém víkendu bude na fotbalisty Nového Města čekat herní soustředění. „Tři dny se budeme připravovat v Ústí nad Orlicí. Jinak je průběh přípravy podobný jako v předchozích sezonách,“ zdůraznil Michal.