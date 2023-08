Hrozba se naplnila. Kádr divizních fotbalistů Nového Města opustila dvojice výrazných osobností. „Kapitán Duda a útočník Matulka zamířili do Startu Brno. Oba to u nováčka třetí ligy chtěli zkusit a my jim nehodlali bránit,“ sdělil kouč Vrchoviny Lukáš Michal.