Kádr jeho svěřenců opustila pouze sourozenecká dvojice z Vysokého Mýta. „Martin a David Rálišovi už v mužstvu pokračovat nebudou. David, který toho za nás příliš nenahrál, se vrací zpět do Mýta. Martin, který měl na stoperu větší vytížení, má zřejmě namířeno do Rakouska. Na jejich posty se nám vrací naši odchovanci, takže za ně žádná díra nevznikne,“ prozradil Follprecht.

V kádru Vrchoviny ovšem zalovil třetiligový nováček. Na testech ve Startu Brno jsou útočník Matulka a kapitán Duda. „Zahájili ve Startu přípravu a uvidí se, zda uspějí. Déle než čtrnáct dní tam ale nebudou. Pokud by jednání nešla nějakým jasným směrem, stáhneme je zpátky,“ zdůraznil.

Mnohem větší vrásky na čele přidělává trenérskému štábu v Novém Městě několik zraněných hráčů z defenzivy. „Kuba Novotný jde v týdnu na operaci s křížovým vazem a minimálně pro podzimní část s ním nemůžeme počítat,“ začal vyjmenovávat.

To ale není jediná ztráta. „Hekerle jde na operaci s meniskem a chrupavkou, ten bude mimo dva až tři měsíce. Aby toho nebylo málo, tak si v posledním utkání loňské sezony obnovil zranění achilovky Svoboda. U něj by snad ale nemělo jít o nic dlouhodobého, zhruba za měsíc už by mohl být k dispozici,“ řekl Follprecht.

Těšit jej mohou návraty mladých hráčů z Jihlavy. „Tomáš Švanda už si u nás před rokem na stoperu vyzkoušel třetí ligu. S Filipem Jelínkem zase počítáme do útoku, případně na kraj záložní řady. To samé se dá říci také o Adamovi Starém, který ale má nyní bohužel problémy s kolenem,“ nastínil.

Přípravu pak s týmem zahájili i někteří další talentovaní hráči z klubů nižších soutěží z blízkého okolí Nového Města. „Za všechny zmíním třeba Martina Pulkrábka z Radešínské Svratky. Další jména bych prozrazovat nechtěl, ale jsou to třeba dva hráči, kteří zrovna vyšli z dorostu brněnské Zbrojovky. Ti kluci u nás dostanou v přípravě šanci a je jen na nich, zda se jim ji podaří využít,“ naznačil.

První dva týdny přípravy tak budou v podání Vrchoviny poněkud hektické. „Kostru týmu máme danou, jen kromě Dudy a Matulky. Tým jsme doplnili o mladé kluky, o které jsme měli zájem,“ pochvaloval si asistent trenéra.

A to ještě dostanou šanci také hráči z rezervního týmu, který nyní bude působit pouze o patro níž. „Všem klukům z juniorky jsme řekli, že mají stejnou startovací čáru pro áčko jako ostatní. Třetí liga pro ně byla příliš vysoká, ale na divizi by řada z nich určitě měla. Do přípravy jsme automaticky vzali Dobrovolného s Chytrým,“ vysvětlil Follprecht.

Před začátkem nové sezony, kterou Vrchovina odstartuje atraktivním domácím derby proti Žďáru, ji čeká čtveřice přípravných duelů. Prvním bude sobotní duel v Hlinsku. Po něm budou následovat zápasy se Ždírcem, béčkem Hradce Králové a utkání předkola Mol Cupu v Kuřimi či Velkém Meziříčí.