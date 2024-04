Byl to zápas, který by je mohl vrátit na tu správnou vlnu. Po ne úplně vydařené úvodní třetině jara totiž divizní fotbalisté Nového Města na Moravě v minulém kole smetli Speřice tenisovým kanárem 6:0. „Možná jsme zkraje jara měli v hlavách vydařený podzim a ledacos jsme podcenili,“ přemítal kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

Dvě výhry, dvě remízy, ale také dvě prohry. Taková byla bilance Nového Města po úvodních šesti jarních kolech. Na třetí tým podzimní tabulky, který jako jediný dokázal obrat o body vedoucí béčko Zbrojovky i druhý Lanžhot, hodně průměrná bilance.

To si ostatně uvědomovala také lavička Vrchoviny. „Možná jsme zkraje jara měli v hlavách vydařený podzim a ledacos jsme podcenili. Vzadu nám ale chyběl stoper Batelka, jeho návrat se proti Speřicím okamžitě pozitivně projevil. Je zkušený, klidný na balonu, v zadní linii hodně platný,“ vysvětloval Michal.

O bytí a nebytí. Situace fotbalistů Staré Říše v divizi už je více než kritickou

Jeho ovečky navíc až do soboty trápila efektivita v koncovce. Tentokrát ale bylo všechno jinak. „Se Speřicemi se nám povedlo to, co předtím ne. Z první větší šance jsme dali gól, což nám dodalo klid. Hned se pak hraje mnohem uvolněněji,“ povšiml si.

Navíc pomohl ještě jeden faktor. „Díky tomu, že pršelo, se nám na mokrém terénu lépe kombinovalo, hra měla spád, což nám vyhovovalo. Klukům jsem říkal, aby byli hlavně trpěliví. To se potvrdilo, po třetí brance bylo hotovo,“ usmíval se Michal.

Mrzet ho mohla jen slabá návštěva lehce přes jednu stovku diváků. Zdaleka nejslabší v sezoně. „Je to škoda, nepříznivé počasí tomu určitě hodně přispělo. Na druhou stranu si musíme přiznat, že naše předchozí špatní výsledky diváky moc nenalákaly. Teď je chceme získat zpět,“ přiznal.

Jinak ale převládaly jen samé superlativy. „Takový výsledek by nás mohl nakopnout, doufám v to. Chtěli jsme zápas odehrát s nulou vzadu, dobře kombinovat, plus dát rychlý gól. To vše se povedlo,“ uzavřel minulý zápas.

Osm kol před koncem ročníku je Vrchovina třetí, na druhý Lanžhot ztrácí sedm bodů. Jaké jsou ambice do zbytku sezony? „Určitě se chceme udržet v elitní trojce, zkusíme se poprat i o to druhé místo. Ještě nás čekají výjezdy do Lanžhotu i na béčko Zbrojovky, což pro nás bude velká výzva. Chceme v těch zápasech uspět. Paradoxně by pro nás mohly být snazší než domácí dobývání obran týmů, které přijedou jen bránit,“ podotkl Michal.

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

