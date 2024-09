Sportovní redakce Deníku váš tým v předsezonní prognóze pasovala po letním oslabení kádru na horší střed tabulky. Vaše dosavadní úspěšné výsledky jakoby chtěly naše předpoklady vyvrátit. Nenakoplo to vaše ovečky pozitivním směrem? Tak to nevím. (směje se) Přiznám se, že jsem tento článek ani nezaznamenal, jestli to hráči nějak v kabině řešili, to opravdu nevím. V každém případě jsme chtěli sezonu dobře začít, což se nám pěti výhrami v řadě povedlo.

Určitě ale budete souhlasit s tím, že jste odchody Batelky, Nečase a dlouhodobými absencemi Novotného se Sádeckým, za něž dorazil pouze vracející se bek Svoboda, rozhodně oslabili?

Oslabili jsme individualitami, to je pravda. V očích některých fanoušků nám odešla jména, která mužstvo táhla, ale nemyslím si, že jsme oslabili týmově. Hrajeme nyní jiným stylem, více kolektivně, navíc si všechno sedlo a mančaft funguje.

A zdá se, že postupně v sestavě rostou nové individuality?

To je určitě pravda. Ti, co v týmu před rokem či dvěma začínali, namátkou zmíním Jíchu, Partla či Bouška, už jsou v současnosti rozdílovými hráči. Když k nim přičteme stálice v podobě zkušených borců jakými jsou Šteffl, Duba či Hekerle, dává to dohromady slušný mix.

Dá se říci, že se opět potvrdilo, že ne vždy je odchod individuální kvality pro mužstvo automaticky výrazným oslabením?

Ona je to pokaždé příležitost pro ostatní, kteří předtím třeba nedostávali tolik šancí. Ti kluci vidí odchody, což znamená, že šanci dostanou jiní. Osobně nemám problém s tím, aby šel kdokoliv z týmu výš, nikoho tu nechceme držet, nahradí ho jiní. Do sestavy se zapracovávají mladí, což samozřejmě někdy nějakou chvilku trvá.

Opřít se můžete především o pevnou defenzivu, která za pět kol pouze dvakrát inkasovala. Kde se vzal takový rozdíl oproti výsledkům v letní přípravě?

Na obranné fázi jsme v přípravě, která výsledkově nebyla úplně vydařená, hodně pracovali. Hledali jsme ideální řešení, protože jsme dostávali dost branek. Všechno si ale sedlo, hráči hrají stylem, jaký jsme po nich chtěli. Navrch má výbornou formu gólman Šmída. Je to prostě výsledek dobré práce všech.

Takže to není o jedné individualitě, která by ostatní řídila, ale podobně jako v otázce úspěchů celého týmu, je to i u defenzivy o dobré kolektivní práci?

Přesně tak. Není to tak, že by se tu vyprofiloval nějaký silný jedinec, šlapeme komplexně, funguje dobrá organizace i kvalitní vzájemné zajišťování.

Naposledy jste v neděli zvítězili hladce 3:0 ve Speřicích. Jaký to byl zápas?

Už poněkolikáté se nám vyplatila dobrá předzápasová příprava. Už po první půli, po níž jsme vedli dva nula, mohlo být klidně rozhodnuto. Měli jsme spoustu dobrých náběhových akcí, po nichž jsme mohli dát další dva či tři góly. Po pauze jsme ale přidali třetí přesný zásah a bylo rozhodnuto. Kluci prokázali zdravé sebevědomí, především v ofenzivní fázi.

Skoro se nabízí otázka, kdo bude schopen vás zastavit?

Doufám, že tu sérii dokážeme co nejdéle natáhnout. Důležité bude také to, zda se nám budou nadále vyhýbat zranění, protože kádr není tak široký. Na lavičce máme kluky, kteří zatím nedostávali tolik příležitostí. Věřím ale, pokud by zranění přišla, že je dokážeme vynahradit.

Změnily se po vydařeném začátku nějak předsezonní cíle a ambice?

Určitě ne. Naším prvotním cílem bylo hrát v tabulce nahoře, ale žádné konkrétní mety jsme si nedávali. Jestli budeme druzí, třetí či čtvrtí, to neřešíme, hlavně chceme vyhrávat.

V následujících čtyřech kolech narazíte na celky z jižní Moravy. Po Břeclavi přijdou na řadu duely s Kuřimí, Tasovicemi a Lanžhotem. Budou to odlišné zápasy než proti soupeřům z Vysočiny?

Takhle se na to nedívám. Platí, že doma chceme proti každému protivníkovi vyhrávat, mít z toho nedobytnou tvrz jako v minulosti. Kvality těch celků samozřejmě uznáváme, třeba Kuřimi jsme v létě podlehli v poháru, takže víme, že mají kvalitní a silný tým. Vyhrát se ale dá s každým, proto se musíme pokaždé dobře připravit na každý nejbližší zápas.