Trenér fotbalistů Velkého Meziříčí Jan Šimáček těsně před začátkem sezony říkal, že jeho ovečky po pádu ze třetí ligy nečeká v moravskoslezské divizi D nic jednoduchého. Že ale bude jeho celek po podzimu na předposledním místě s dvanácti získanými body, to si asi nepředstavoval ani v těch nejhorších snech. „Sešlo se několik faktorů, které jsou dohromady příčinou našeho postavení,“ sdělil jednačtyřicetiletý kouč, který už dopředu oznámil, že na jaře povede tým jeho nástupce.

Hodně rozporuplné pocity se musely mísit v dosavadním kormidelníkovi Velkého Meziříčí. Před sezonou by se ziskem jen dvanácti bodů byl sotva spokojený. Když ale tři kola před koncem podzimu byl jeho celek se třemi body za stejný počet remíz poslední, zdál se takový zisk jako úplná utopie.

To ostatně Šimáček také potvrdil. „Závěr nám trošku nalil optimismu, ale z celkového pohledu je to velké zklamání. Posledními třemi zápasy jsme se dostali z největšího bahna, dotáhli se na ostatní celky, navrch odskočili poslední Staré Říši,“ popisoval.

Příčin toho, proč je Velké Meziříčí také o patro níž ve spodku tabulky, je hned několik. „Je v tom od každého něco. V létě odešli nějací hráči, do toho přišla řada zranění, pokles formy, trocha smůly… Za celý půlrok jsme se až na jeho konci konečně sešli v jakéms takéms složení,“ sdělil Šimáček.

Jedna skutečnost je však při pohledu na tabulku do očí bijící. „Máme nejhorší útok v soutěži, to je holý fakt. S dvanácti vstřelenými góly za patnáct kol toho uhrát moc nejde. Také obrana na tom byla dlouho podobně. Až díky závěru jsme se v ní zlepšili. Když se to všechno sečte, tak jsme tam, kde jsme,“ krčil rameny.

Svoji roli rozhodně sehrálo i určité podcenění. „To rozhodně. Kluci si mysleli, že když před dvěma měsíci ještě hráli třetí ligu, v klidu si divizi uhrají. Sám jsem byl velice opatrný, žádné cíle v podobě třeba umístění do pátého místa jsem nevyhlašoval. Naše síly jsem reálně odhadoval na osmé či deváté místo,“ přiznal.

Situace došla tak daleko, že závěrečnou třetinu podzimu musel Jan Šimáček odehrát přímo na hřišti na pozici stopera. „Moje letní předpoklady, že to asi dopadne tak, že ještě budu muset na plac, se vyplnily,“ lehce útrpně se pousmál.

Bodový zisk při jeho účasti na hřišti ovšem hovořil za vše. „To je na tom vlastně to nejsmutnější. Tedy že to, co jsem předvedl, na divizi stačilo. Navíc mám sám před sebou aspoň klid, že jsem asi byl pro mužstvo nějak platný,“ potěšilo jej.

Uvidíme obránce s ligovými zkušenostmi na hřišti také v jarních odvetách? „Zatím nemůžu říct tak, ani tak. Už jsem slyšel názory od spousty lidí, že bych měl pokračovat, ale spíše to vidím, že pomohu našemu béčku v krajském přeboru,“ naznačil.

Na trenérském můstku už se podle svých slov ale Šimáček rozhodně objevit nehodlá. „To určitě ne. To je pro nás ve vedení klubu nyní klíčový úkol, nalézt nového trenéra, který by mužstvo dovedl k záchraně v divizi,“ potvrdil.

Po osmi letech působení ve třetí lize může Šimáček posoudit, jak se za tu dobu změnila úroveň divize. „Přiznám se, že už si příliš nevybavuji, jak před těmi osmi či devíti lety divize vypadala. Nechci se nikoho dotknout, ale teď je to spíše rozšířený krajský přebor Vysočiny. Hlavně zápasy mezi mančafty z našeho kraje jsou především soubojové. Opět se nechci nikoho dotknout, ale rozdíly mezi týmy jsou minimální. Kdybychom bojovali od začátku sezony tak, jako v závěru podzimu, jsme v tabulce jinde,“ sdělil.

V záchranu svého týmu ale stoprocentně věří. „Poslední tři duely mě utvrdily v tom, že síla v týmu je. Až v nich jsem viděl, že kluci bojují jeden za druhého a do kabiny odchází po zápase úplně vyřízení. Tak to má také být,“ dodal Šimáček.