Že by se mu ale nějak zvlášť ulevilo, to nepotvrdil. „Že by mi spadl kámen ze srdce, to nevím. Myslím si totiž, že těch kamenů na sobě ještě máme více než dost. Možná to bude znít namyšleně, ale zdolat Polnou bylo naší povinností. Jsem rád, že se nám to povedlo,“ zdůraznil.

Poslední celek tabulky totiž vyzval nováčka, který po výborném vstupu předchozích pět duelů shodně prohrál. „Věděli jsme, jako má nyní Polná bilanci. Prohrát pětkrát v řadě, to nebude náhoda. Nejsou v ideálním rozpoložení, ale zase si nahráli body zkraje sezony. Teď ale Polná není ve formě, těší mě, že jsme toho dokázali využít,“ potěšilo Šimáčka.

Ještě více jej potěšil výkon, jakým se jeho ovečky v neděli prezentovaly. „Viděl jsem na všech hráčích, že už moc chtějí konečně vyhrát. Alespoň se přesvědčili, že stačí pořádně bojovat, obětovat se a výsledek se v divizi dostaví. Nebyl to žádný super zápas, ale fotbal to byl zajímavý,“ přemítal.

Hrdinou nedělního dopoledního utkání byl útočník Mirek Malata. Obě branky zaznamenal už v prvním poločase. „Zápas se povedl všem klukům, ale útočník je na hřišti od toho, aby dával góly. Z tohoto pohledu Mirek splnil svoji úlohu,“ komentoval lodivod Velmezu.

Při obou gólových situacích ukázal postavou nevysoký útočník velkou pohotovost. „První gól padl po rohu. Řekli jsme si, že je budeme hrát první tyč. Balon však doputoval až na zadní, kde Míra zavíral prostor, takže to byl trošku paradox. Druhý přišel po centru do vápna, který někdo tečoval a Míra byl opět na zadní tyči na správném místě,“ sdělil.

V úvodní pětačtyřicetiminutovce měli fotbalisté Velkého Meziříčí navrch, ale další gól už nepadl. „Polnou jsme jasně přehrávali, škoda jen, že jsme nepřidali třetí gól, který by definitivně rozhodl,“ mrzelo Šimáčka.

Na mysli měl především jeden okamžik. „Leo Štourač postupoval úplně sám na branku soupeře, ale nedal,“ postýskl si.

Po pauze se domácí zatáhli, další gól tak už nepadl. „Věděli jsme, že máme nahráno, proto jsme se trošku zatáhli. Polná měla jednu nebezpečná hlavičku, ale jinak jsme ji do šancí nepouštěli,“ pochvaloval si.

V tabulce se Meziříčí bodově dotáhlo na předposlední Starou Říši. „Ještě bychom na podzim chtěli nějaký bod přidat,“ dodal Šimáček.