Hned ale začal vyjmenovávat odchody. „Do Jihlavy se vrátil středopolař Tomáš Franěk, u nějž nepředpokládám, že by se vrátil. Stejná situace je u stopera Tomáše Mrni. Kluk z Velké Bíteše asi nebude hrát divizi u nás, když ji může hrát doma. Jsou ale i takové případy,“ připustil Šimáček.

Defenziva Velkého Meziříčí však sčítá i další ztráty. „Kapitán Martin Puža odjede na rok pracovně do Lichtenštejnska, to bude velká ztráta. Ale nedá se nic dělat, taková nabídka se neodmítá. Možná by mohl být k dispozici na úvodních pět kol, ale to se mu zase překrývá se svatbou a dovolenou,“ přemítal lodivod Velmezu,

Velký otazník visí také nad pokračováním zřejmě nejzkušenějšího člena kádru. „Obránce Patrik Mucha už před minulým ročníkem říkal, že to vidí na poslední sezonu. Nyní se s ním ještě budeme bavit, ale mám obavu, že bude chtít úplně skončit, nebo dohrát někde v nižší soutěži,“ předpokládal.

Opustit kádr Velkého Meziříčí mohou také hned dva gólmani. „Třetí brankář z uplynulé sezony Matyáš Pelán se vrací zpět do Svratky Brno. Naše jednička Michal Lancman pak dostal nabídku na týdenní stáž ve Španělsku, nevím přesně na jaké úrovni. V každém případě se ale může stát, že přijdeme i o něj, což by samozřejmě byla velká ztráta,“ naznačil Šimáček.

Na odchodu je rovněž dvojice, která v klubu z Vysočiny hostovala z jihu Moravy. „Kryštof Crhan, který toho u nás příliš nenahrál, se vrací zpátky do Svratky Brno a podle zpráv, co mám, by měl mít namířeno do Bzence. Ani Richard Foltýn za nás příliš nenastupoval, teď by měl zakotvit blíže k domovu. Přišel k nám z Novosedel, studuje v Brně a sám uznal, že toho cestování bylo hodně,“ popisoval.

Laso ze třetí ligy pak přistálo u krajního záložníka, popřípadě útočníka Pavla Partla. „Dostal nabídku na testy z Blanska, tak uvidíme, zda tam uspěje. Pokud by se tomu tak stalo, museli bychom to řešit,“ přiznal.

Sice to ještě není jisté, ale je vysoká pravděpodobnost, že celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice opustí střelecká stálice posledních sezon. „Sice ještě nevím kam přesně, ale útočník Tonda Plichta by měl zamířit do Rakouska, kde měl dostat nabídku z vyšší soutěže, než kam většina hráčů odsud chodí,“ nastínil.

A na konto ofenzivního esa svého týmu ještě dodal. „Bylo by samozřejmě hezké, kdy by u nás Tonda pokračoval, ale vzhledem k tomu, kolik gólů dával ve třetí lize každou sezonu a jaký zájem o něj je, byla by asi škoda pokud by hrál „jen“ divizi. Navíc se v Rakousku může ještě prosadit.“

Těšit Šimáčka může, že zřejmě nepřijde o zkušené duo ve středu pole. „Záložníci Šuta s Dolejšem by měli zůstat. Teď jde jen o to, dohodnout se na podmínkách,“ sdělil.

V kolonce příchodů jsou zatím čtyři jména. „Po dlouhodobém zranění se vrací David Karmazín, to je první posila. Z béčka dostane šanci více hráčů, určitě se do týmu přesune střední záložník Patrik Chalupa,“ prozradil.

Další dvě posily dorazí z Jihlavy, resp. nedaleké Velké Bíteše. „Z Jihlavy se domů vrací vycházející dorostenec Daniel Raus. Toho znám velice dobře, jelikož jsem ho trénoval v přípravce. V Jihlavě prostřídal všechny posty, poslední dobou nastupovalv útoku, kde s ním také počítáme. Z Velké Bíteše by se měl vrátit divizí otřískaný Filip Vošmera. Na levé straně s ním počítám do ofenzivy,“ doplnil Šimáček.