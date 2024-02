V nezáviděníhodné situaci se zkraje zimní přípravy ocitli divizní fotbalisté Ždírce nad Doubravou. Podzimní kádr totiž opustila řada hráčů, do týmu naopak zatím přišel pouze jediný, navíc na zkoušku. „Je to velký problém,“ uvědomuje si nový kouč Tatranu Petr Nedvěd.

Ten se svými svěřenci zahájil přípravu v úterý 16. ledna. „Trénujeme třikrát týdně, v neděli nás čeká první přípravný duel proti FŠ Třebíč. Dále nás prověří béčko Vrchoviny, Vysoké Mýto, Čáslav a v rámci herního soustředění na závěr Ústí nad Orlicí,“ vyjmenoval.

Vrásky na čele ale přidělává zkušenému kormidelníkovi průvan v kabině. „Do Bystřice se vrátil stoper Svoboda. Krajní záložník či obránce Klimeš zamířil do Chotěboře, další střední obránce Veselský do Žďáru. Ze známých důvodů je mimo hru útočník Vopršal a dva hráči budou celé jaro chybět kvůli operacím kolene,“ vypočítal Nedvěd.

Běžky místo kopaček. Fotbalisté Pelhřimova už za sebou mají kondiční soustředění

Sehnat dnes kvalitního divizního hráče je přitom obrovský problém. „Je to pro mě nepochopitelné, ale mladí kluci z nižších soutěží vůbec nemají chuť a zájem to zkusit třeba jen na zkoušku,“ kroutil hlavou kouč Tatranu.

Jediným novicem v kabině klubu z Havlíčkobrodska je tak devatenáctiletý střední záložník Adam Mach. „Přišel na zkoušku ze Žďáru jako výměna za Veselského. Jsme domluvení, že to zkusí do konce února a pak se uvidí. Na podzim nastupoval převážně za žďárskou rezervu,“ nastínil.

Rozjednané mají ve Ždírci ještě další fotbalisty, ale u všech platí, že není nic jistého. „Žádný není ve fázi, že by měl třeba do konce týdne dorazit. Je to problém, protože třeba z útočníků tu zbyl jediný Najman. Díky odchodům Svobody a Veselského se nám pak pro změnu rozpadl také střed naší obrany,“ postýskl si.

Kádr je tak velice úzký. „Díky tomu, že s námi chodí i hráči z dorostu, trénujeme ve dvanácti až čtrnácti lidech. Spíše půjde o to, že do hry je nás málo. Hrát ve dvanácti lidech je docela problém,“ hořce se pousmál Nedvěd.

Fotbalisté Slovanu získali výraznou posilu. V útoku už začal úřadovat Matulka

Zápasovou premiéru si odbyli o víkendu rovněž divizní fotbalisté Velkého Meziříčí. Třetiligové Rosice je ale nešetřily, celek z města pod dálničním mostem schytal na domácí umělé trávě výprask 0:6.

Trenér Meziříčí tak dostal řadu námětů k přemýšlení. „V některých pasážích zápasu se nám hráči líbili, když velmi dobře kombinovali. Na druhou stranu jsme v mnoha případech opouštěli dané prostory i herní disciplínu a vytvářeli tak soupeři možnost nás přečíslit. Čeká nás hodně práce,“ sdělil pro klubový web Milan Volf.

Ten dal v sobotní sestavě šanci dvěma novým akvizicím. Devatenáctiletý záložník Adam Fraňo dorazil ze Startu Brno, o rok starší Tomáš Hamza pak odchytal druhý poločas. Na podzim hájil branku Frenštátu pod Radhoštěm. První minuty si připsal i mladší dorostenec Maňhal.