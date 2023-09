Pouhé dva body vybojovaly jeho ovečky v dosavadních sedmi kolech. „Rozhodně jsem něco takového nečekal, ale také vzhledem k tomu, s jakými týmy jsme hráli, je to prostě fakt,“ prozradil.

Posledních pět utkání fotbalisté Velkého Meziříčí shodně prohráli, navrch s hrozivým skóre 1:18. „Hráli jsme proti béčkům Líšně a Zbrojovky, dál proti celkům, které chtějí hrát v tabulce nahoře. Přesto jsme si ale měli poradit daleko lépe, není možné, abychom v Tasovicích dostali pět gólů za jediný poločas,“ zlobil se.

Fotbalová Jižní Morava versus Vysočina. Sousedé měli v divizi výsledkově navrch

Přitom ostřílený trenér na podobný scénář své svěřence před začátkem sezony upozorňoval. „Klukům jsem říkal, abychom po sobě po sedmi kolech nekoukali, že máme v tabulce dva tři body a jsme na jejím chvostu. Bohužel se to vyplnilo,“ popisoval Šimáček.

Podobně jako loni, ještě ve třetí lize, i nyní v divizi celku z města pod dálničním mostem chybí rvavé typy hráčů. „Máme tak hodný tým, že ti chlapci si ani v kabině neumí nic vyčíst, v tréninku do sebe nikdo nezajede… Jsme sice se dvěma body poslední, ale vypadá to, že po psychické stránce jsou všichni jakoby úplně v pohodě,“ poznamenal.

Nedělní domácí vysoká prohra 0:5 s juniorkou Zbrojovky Brno byla typickým příkladem. „Kvalita soupeře byla daná, ale my jim to strašně ulehčíme. Proti silnějším mančaftům jsme už dopředu úplně odevzdaní, nejdeme se s nimi porvat,“ mračil se.

A na toto konto ještě Šimáček dodal. „S takovým soupeřem musíme mít na svém kontě za chvíli dvacet faulů a soupeř musí řvát, proč je kopeme. Jenže my do těch soubojů vůbec nejdeme. Béčko Brna si tak odehrálo pohodový zápas. Chybí nám bojovné typy hráčů, takové budeme muset přes zimu najít.“

Šlágr bez vítěze. Fotbalistům Pacova i Kamenice byl remízový bod shodně málo

Ve druhé polovině podzimu, až na poslední duel proti Břeclavi, čekají na Meziříčí souboje proti celkům z Vysočiny. „Narazíme na mančafty, které jsou na podobné úrovni jako my. Jenže rozdíl je zatím v tom, že zatímco oni se kousnou a bojují, my nejsme taková utkání schopní zvládat. Navíc pokaždé rychle inkasujeme jako první, nedokážeme zachytit začátky zápasů,“ uvědomoval si.

Recept na to, jak začít pravidelně sbírat body by ale kormidelník Velkého Meziříčí znal. „V českém prostředí se podobné situace pokaždé zlomili přístupem, jednoduchostí a bojovností. Pak se stane, že se balony začnou odrážet správným směrem a štěstí se přikloní na naši stranu. Pokud to nepochopíme, nezačneme se rvát, hádat, faulovat, těžko budeme něco lámat v náš prospěch,“ zdůraznil.

Ve hře je opět varianta, že se do sestavy vrátí dva veteráni, kteří už před časem kabinu áčka opustili. „Pavel Mezlík by nám ve středu pole určitě šel pomoci už teď, ale momentálně je zraněný. To samé platí do obrany také o Jardovi Krejčím. Pokud bych ho oslovil, vím, že by přišel pomoci. Oba dva jsou srdcaři, to, že mají nějaký věk, pro mě nic neznamená. Hrát bude ten, kdo na to má,“ připomněl Šimáček.