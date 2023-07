A začal vyjmenovávat kádrové ztráty. „Do Líšně přestoupil Ivan Shlaban, do stejného klubu se z hostování vrátil brankář Tom Fiala. Hostování skončilo také Miroslavu Kozlovi z Rosic. Do Velkého Meziříčí se pak vrátil Filip Vošmera. A krajní záložník Vrba je na tři měsíce v Americe,“ prozradil.

Největší ztrátu ovšem celek z města na pomezí Vysočiny a jižní Moravy zřejmě utrpí v ofenzivě. „S třetiligovým nováčkem z Bohunic začal přípravu náš nejlepší střelec uplynulého ročníku Richard Novotný. Zatím jen na testy,“ přiblížil.

Lodivod FC PBS je ovšem smířený s tím, že o autora čtrnácti branek z předešlé sezony přijde, „Když dá někdo čtrnáct gólů v divizi, to nikoho nenechá chladným. Navíc Bohunice z loňské sezony Ríšu dobře znají. Počítám proto, že se tam uchytí,“ sdělil.

Poměrně živo je ovšem také v kolonce příchodů. „Z Velkého Meziříčí se vrací stoper Tomáš Mrňa, brankářský post rozšíří Matyáš Pelán, který na jaře taktéž působil ve Velkém Meziříčí. Z dorostu se zapojili další gólman Filip Klíma a záložník Adam Rozmahel,“ vyjmenoval.

Zatím na zkoušku dorazil do Velké Bíteše trojlístek fotbalistů. Kmenový hráč Tišnova a v uplynulé sezoně dorostenec Zbrojovky Brno Tomáš Srba. Dále pak dvojčata Jan a Michal Pokorní, kteří přišli na zkoušku z Ráječka. O dalších příchodech pak klub nadále jedná.

Vzhledem k tomu, že nový soutěžní ročník začíná již o víkendu 5. a 6. srpna, příliš času na sehrání fotbalistům Velké Bíteše nezbývá.

To si ostatně uvědomuje i jejich trenérský můstek. „Nedokážu predikovat, jak rychle se nám podaří mužstvo připravit. Je tedy možné i to, že ještě v prvních dvou třech kolech nového ročníku se bude dávat dohromady. Je pochopitelné, že řada hráčů také kalkuluje, chtějí hrát co nejvyšší soutěž. Jen málokdo půjde do divize, když má šanci, že si může zahrát třetí ligu, s tím musíme počítat. Bude to tak i letos,“ pousmál se.

V prvním přípravném duelu se Velká Bíteš ve středu utkala s dorostem U19 Zbrojovky Brno. A prohrála 0:2. „Příští sobotu nás čeká FŠ Třebíč, poté Svratka Brno a v generálce se utkáme s Bystrcí,“ nastínil Zúbek.

Po nepříjemné zkušenosti z loňska se v klubu rozhodli, že letos vynechají účast v českém poháru. „Před rokem se nám při utkání ve Žďáře zranili na dlouhou dobu hned tři hráči, což nám výrazně narušilo sezonu. Účast v poháru klubu nic moc extra nepřináší, proto jsme se rozhodli, že se letos do MOL Cupu přihlašovat nebudeme,“ potvrdil.

Nadcházející soutěžní ročník, v němž bude v divizi po letech opět šestnáct týmů, už dopředu pokládá lodivod Bíteše za náročný. „Bude určitě kvalitnější a náročnější. Všech šest nových klubů přinese rozhodně kvalitu. Za poslední roky bude svojí kvalitou určitě nenáročnější,“ zdůraznil.

Rozmělnění kvality po rozšíření se tedy neobává. „Třináct kol za půl sezony bylo málo. Vím, že někde padaly názory, že po rozšíření nebude divize tak kvalitní. Myslím, že o skupině D to neplatí, zde naopak kvalita půjde nahoru, což by mohlo přitáhnout více diváků,“ domníval se.

Pro Velkou Bíteš, vzhledem k blízkosti obou měst, bude atraktivní především derby proti Velkému Meziříčí. „Pro lidi to bude určitě zajímavé, protože za poslední roky jsme proti sobě mistrovsky hráli jen jednou v poháru. Proto očekávám, že na derby dorazí slušné divácké návštěvy,“ naznačil Zúbek.