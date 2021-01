Vydařená první polovina letošního ročníku moravskoslezské divize D nezůstala bez odezvy. O fotbalisty Velké Bíteše byl v zimní přestávce velký zájem. „Podle mých informací by nás ale neměl nikdo opustit,“ těšilo trenéra divizního lídra Marka Zúbka.

Vzhledem k podzimním úspěchům jeho svěřenců je zřejmě nejdůležitější zprávou to, že mužstvo zůstává dál pohromadě.

Jediným odchodem ze širšího kádru je návrat Aoi Asamiho zpět do Japonska. „Vím, že o některé kluky je poměrně velký zájem. Nikdo z nich ovšem odejít nechce. Věřím, že tomu tak i zůstane,“ popisoval.

Především okolo stopera Jiřího Urbánka se vážně točil zájemce ze třetí ligy. Sám hráč se ale rozhodl dál pokračovat ve Velké Bíteši.

Byť kádr prakticky nikdo neopustil, divizní lídr by rád posílil. „Příchody by ovšem měly být dlouhodobějšího charakteru. Máme vytipované hráče, kteří se nám nebudou hodit jenom teď, ale i do budoucna,“ vysvětlil.

A na toto téma Zúbek ještě dodal. „Z tohoto důvodu máme rozjednané mladé hráče na pozicích, které jsou poměrně nedostatkové. A to i přesto, že nás na nich bota aktuálně netlačí. Byla by to investice do budoucna.“

Jeden příchod už ale jistý je. Ofenzivní hráč Dominik Moučka se do republiky vrací po působení v nižších soutěžích v Rakousku. Před svým odchodem naposledy nastupoval ve třetí lize v dresu Rosic.

Fotbalisté Velké Bíteše začali individuálně trénovat teprve od minulého týdne. Jejich trenéra už postupně začíná opouštět optimismus. „Asi jako ostatní, i já bych byl rád, pokud by se už mohlo začít trénovat. Na druhou stranu jsem skeptickým protože to, co předvádí naše vláda, je něco naprosto neuvěřitelného,“ nebral si Zúbek servítky.