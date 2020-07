Na začátku tohoto týdne totiž v Bíteši přivítali další dvě posily. Šestatřicetiletý Zdeněk Traxl v minulosti oblékal dres Blanska či Jihlavy, dlouhá léta pak působil v Rakousku. „Zdeněk je zkušený hráč, pracovitý, který umí podržet balon,“ popsal trenér Velké Bíteše Marek Zúbek.

O patnáct let mladší Filip Krula se předloni zkoušel prosadit v třetiligovém Znojmě. Minulou sezonu pak strávil v jihomoravské Miroslavi. „Filip je rychlostním typem hráče. Se Zdeňkem by se mohli dobře doplňovat. Proto je i jednou z variant to, že by spolu nastupovali na hrotu útoku,“ sdělil kouč Bíteše.

Celou přestupovou akci nových posil přitom způsobil nečekaný odchod útočníka Dominika Pořízka. „Bez souhlasu klubu odešel do Ráječka, což nás hodně překvapilo. Byl to pro nás stěžejní hráč,“ potvrdil Zúbek.

To ale ještě není vše. Z Jihlavy by měl do Bíteše dorazit záložník Jiří Urbánek.