Odpoledne v 15 hodin vyzve nováček ze Speřic vedoucí Start Brno. „Máme docela velké zdravotní problémy, proto musíme využít služeb několika hráčů z béčka,“ stýskal si trenér TJ Dálnice Jiří Holenda.

Pojďte na fotbal! Jarní část přeboru odstartuje atraktivní magnet v Pelhřimově

Suverénní lídr divizní skupiny D zatím v sezoně prohrál jen dvakrát, pokaždé ovšem na půdě celku z Vysočiny. Zaskočí nováček favorita? „Bylo by to fajn, i bod by byl skvělý. Víme, že takovému týmu to chce hrát do těla, znepříjemnit mu to, ale my máme takové hráče, kteří zrovna tohle moc neumí,“ pousmál se Holenda.

Všechny tři nedělní duely se hrají shodně od 15.00. Na okresní derby dojde ve Žďáře nad Sázavou, kam dorazí Velká Bíteš.

V souboji dvou tradičních protivníků pak doma Ždírec přivítá fotbalisty Bystřice. „Úvodní duel v Jihlavě se nám celkem povedl. Bezbranková remíza byla spíše naší ztrátou,“ uznal lodivod Tatranu Michal Votava.

Letošní ročník fotbalového Bernard cupu? Divoké výsledky, ale sportovní kvalita

V neděli neočekává žádný ofenzivní festival. „Nečekám, že by Bystřice hru příliš otevřela. Potřebují body, tomu určitě přizpůsobí taktiku,“ přemítal.

V domácím prostředí je ale Ždírec silný. „Nějaké dobývání obrany nám příliš nesedí, ale na druhou stranu kluky, doma především, nijak nesvazujeme. Většinou se tak před našimi fanoušky nechají strhnout k ofenzivní hře. Uvidíme, jaké to bude v neděli,“ dodal Votava.

MS DIVIZE D - 15. KOLO

SOBOTA: HAVLÍČKŮV BROD – STARÁ ŘÍŠE, Břeclav – Lanžhot, Bohunice – HUMPOLEC (vše 10.15), SPEŘICE – Start Brno (15.00).

NEDĚLE: ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, Tasovice – JIHLAVA B, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ (vše 15.00).