Už pouze něco málo přes dva týdny zbývá do začátku jarní části letošního ročníku fotbalové moravskoslezské divize D. Všechny kluby by tak už měly mít, až na drobné výjimky, kádr pro rozhodující fáze sezony pohromadě.

Ve většině případů tomu tak rozhodně je, někde ovšem možná jinak, než by si představovali. Typickým příkladem mohou být fotbalisté Havlíčkova Brodu, kterým první polovina sezony vůbec nevyšla.

Pouhých osm získaných bodů a až dvanáctá příčka ze čtrnáctičlenného pelotonu znamenaly jediné, nutnost kádr posílit. „Samozřejmě bychom posílit chtěli. Stále dokola se bavíme o útočníkovi, nějaká jednání probíhají, ale je to složité,“ tvrdil po zpackaném podzimu kouč Slovanu Jindřich Adamec.

Ten si přál především kvalitní posilu na hrot útoku. Vždyť za třináct podzimních kol jeho tým skóroval pouze osmkrát. Jenže sehnat dnes kvalitního útočníka pro čtvrtou nejvyšší soutěž je doslova nadlidský úkol.

V Brodě proto zkusili zalovit v nižších fotbalových vodách. Ze Světlé nad Sázavou, která působí v krajské I. A třídě, dorazil zkraje přípravy na testy ofenzivní univerzál Timotej Kubica, který v mládežnických kategoriích nastupoval za Karvinou.

Z jeho možného angažování ale sešlo. „Sice je mu teprve dvacet let, ale přišel fyzicky docela zanedbaný. Navíc byl v průběhu přípravy nemocný, takže nebylo ani tolik příležitostí jej vyzkoušet. K tomu pracuje na směny, čtyři jednotky týdně by asi těžko zvládal,“ prozradil lodivod Slovanu.

Jednoho kvalitního divizního hráče, byť jeho jméno nechtěl prozradit, měl Adamec vyhlédnutého do záložní řady. „Už to vypadalo na spadnutí, jenže do toho vstoupil mateřský klub hráče, takže ani nedošlo k jednání,“ krčil rameny.

Ještě jednoho fotbalistu z nejnižší krajské soutěže na Vysočině v Brodě zkouší, ale to prý bude posila spíše pro rezervní mančaft. „Je to chlapec z Tisu, který nevypadá zle. Pokud u nás ale zůstane, bude to spíše posila pro béčko,“ potvrdil Adamec.

Když se k tomu připočtou zimní odchody obránců Turka a Pechy, nevypadá kádrová situace fotbalistů Havlíčkova Brodu zrovna ideálně.

Jejich kormidelník však vidí možný kámen úrazu někde jinde. „Sice jsem chtěl tým posílit, ale současně to nebylo o tom, že by přišli dva hráči a spasili nás. Vsadíme na současný kádr, hlavně ale doufám, že se všichni uzdraví. Třeba Coufal měl ruku v sádře, jiní zase svalová zranění. Jsem přesvědčený, pokud budeme zdraví a nebudeme muset rotovat sestavou, že se na jaro dobře nachystáme,“ dodal Adamec.