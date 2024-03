Domácí Vrchovina byla proti nováčkovi z Polné jasným favoritem. Nešlo jen o její třetí příčku tabulky, ale také o to, že do soboty na domácí půdě ještě neprohrála.

Když navíc šli fotbalisté Slavoje už ve 3. minutě po vyloučení Bradáče, který nedovoleně zastavil unikajícího Dubu, do deseti, asi by na ně nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. „V tu chvíli šla celá naše taktika do kopru. Chtěli jsme hrát na dva útočníky, takhle jsme nahoře museli nechat jen Žilu,“ popisoval kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Jenže právě zkušený forvard prokázal, že má zkraje jara formu jako hrom. Týden předtím, coby střídající žolík, rozhodl o výhře 2:1 nad Humpolcem. A v sobotu dostal dvěma góly Polnou ještě v první půli do nečekaného vedení.

Vítězné premiéry. Trenéři Procházka s Kubíkem zahájili záchranářské mise úspěšně

I v oslabení! „Ta červená karta, za mě hodně přísná, nás semkla. Někdy to tak je, což se v sobotu jasně ukázalo, protože po celý zápas vůbec nebylo znát, že máme na hřišti o jednoho hráče méně,“ lebedil si trenér Slavoje.

Ten přitom své svěřence, navzdory šťastnému zisku tří bodů, za výkon v domácím utkání proti Humpolci příliš nešetřil. „Bylo to jako den a noc. Náš výkon byl oproti souboji s Humpolcem diametrálně odlišný. Bojovnost, nasazení, dodržování taktických věcí, musím kluky pochválit,“ vysekl poklonu.

A zmínil ještě jednu důležitou okolnost. „Už třetí zápas za sebou vstřelili gól hráči z lavičky. Teď to byl Voráč, který to trefil fantasticky a definitivně rozhodl. Silná lavička nám nyní hodně pomáhá,“ potěšilo jej.

Jednoznačně mužem sobotního zápasu byl Khalid Labaran. Nigerijský záložník v dresu Polné nejenže vstřelil třetí gól svého celku, ale rozehrával takřka všechny akce Slavoje a hráči Vrchoviny jej nedokázali odstavovat od balonu. „S tím musím souhlasit, Khalid podal výborný výkon. Celkově nyní máme ve středu pole velkou sílu,“ prozradil Adamec.

VIDEO: Podívejte se na góly ze senzační výhry fotbalistů Polné v Novém Městě

Fanoušci Vrchoviny svůj tým v sobotu vůbec nepoznávali. „Náš výkon pro mě byl velkým zklamáním, tak špatně jsme už hodně dlouho nezahráli. Chyběla tomu bojovnost, důraz, nasazení, dělali jsme hloupé chyby. Byl to celkově nepovedený zápas,“ musel uznat kormidelník Nového Města Lukáš Michal.

Brzy získaná výhoda muže navíc jeho mančaftu vůbec nepomohla. „Byl bych raději, kdyby ten faul na Tomáše Dubu vůbec nebyl a on dal náš vedoucí gól. Jeho nepříjemné zranění, po němž musel okamžitě ze hřiště, námi otřáslo a až do konce první půle jsme se z toho nedostali. Nás jeho odchod poznamenal více než Polnou ta červená,“ všiml si.

Michal nemluvil do větru. Bez svého nejlepšího střelce byla Vrchovina v útoku, až na jedinou výjimku, naprosto sterilní. „Tomáš utrpěl otřes mozku. Snad to nebude nic vážného a bude moci co nejdříve opět naskočit do sestavy,“ věřil.

Ani snižující branka střídajícího Skalníka na 1:2 brzy po změně stran domácí celek nenakopla. „Chvíli to vypadalo, že bychom se do zápasu mohli vrátit, ale třetí inkasovaný gól po dalším zaváhání rozhodl,“ mračil se.

Na řadu absencí v sestavě se kouč Vrchoviny vymlouvat nechtěl. „Těch ztrát nyní máme hodně. Na druhou stranu jsme si i v tomto složení měli s utkáním poradit mnohem lépe,“ řekl Michal.

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka