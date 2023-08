Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Však z toho má trenér Velkého Meziříčí pořádné vrásky na čele. „Neustále řešíme změny v kádru. Někteří kluci se doslova zbláznili a chtějí odcházet těsně před začátkem sezony,“ kroutil hlavou Jan Šimáček.

Fotbalisté Vrchoviny začnou bez Dudy i Matulky, uzdravil se však už kanonýr Duba

Jména neskrýval. „Michal Bouček před pár dny řekl, že chce najít novou výzvu v týmu Bystrce, který hraje jihomoravský krajský přebor. Pavel Partl, který se neprosadil na zkoušce v Blansku, by chtěl odejít do Vrchoviny. Tato dvě jména jsou tak nyní s otazníkem.“

Hlavně případ druhého jmenovaného kouče Meziříčí pořádně nadzvedl. „Přiznám se, že tomu moc nerozumím. Jezdit hrát nějakých pětatřicet kilometrů tu samou soutěž, kterou můžu hrát doma, to je pro mě záhadou,“ neskrýval.

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Aby toho nebylo málo, mají ve Velkém Meziříčí také problémy se zdravotním stavem některých hráčů. „Na operaci s křížovými vazy musel Patrik Chalupa, kterého jsme si vytáhli z béčka. Také s kolenem laboruje Marek Lokvenc, ten snad bude na začátku září k dispozici,“ prozradil Šimáček.

Nová výzva. Trenér Slavík se pokusí zvednout divizní fotbalisty Havlíčkova Brodu

Rovněž problémy s kolenem pak trápí klíčovou osobnost středové řady. „Radim Šuta má zánět v koleni, prognóza je krajně nejistá. Takže nevíme, co od toho čekat, na jak dlouho bude mimo,“ mračil se.

Přípravné období se tak klubu, který uplynulých osm sezon strávil ve třetí lize, protáhne až do prvních kol nového ročníku. „Za sebe nejsem s přípravou vůbec spokojený. Měli jsme představu, že do sezony půjdeme s šestnácti lidmi, ale nyní je nás jen tak tak. Pokud se nestane zázrak, než si vše sedne, budeme se v tom plácat. Bude to na morál a záleží, jak to komu sedne,“ dodal Šimáček.

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka