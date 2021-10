S výměnami trenérů klubů z Vysočiny v moravskoslezské divizi jakoby se s příchodem podzimu roztrhl pytel. Před necelými dvěma týdny rezignoval ve Staré Říši Luděk Kovačík. Na něj tento týden navázal kouč FC Žďas Žďár Petr Nedvěd. „Z osobních důvodů jsem se u týmu rozhodl skončit,“ přiznal jednapadesátiletý lodivod.

O své konci už nějaký čas uvažoval. „Původně jsem se domníval, že to na podzim ještě doklepu. Bohužel nyní nemohu být u mužstva na každém tréninku. Pokud bychom byli někde u špičky tabulky, možná by to takový problém nebyl. Ale v našem postavení se to muselo řešit," doplnil Nedvěd.

Od úterý tak mužstvo vede dosavadní trenér staršího dorostu Josef Chmelík. „Ve hře jsme měli dvě jména, obě ale z trenérů našeho klubu. Rozhodli jsme se pro pana Chmelíka, který mužstvo velice dobře zná, navíc má také odpovídající licenci,“ sdělil sportovní manažer FC Žďas Žďár Radim Chmelíček.

Nový trenér radikální změny nechystá. „Už před časem jsem Petru Nedvědovi dělal asistenta, v základních věcech se shodujeme. Některé změny ale samozřejmě plánuji,“ potvrdil Chmelík.

Zatím se s vedením klubu dohodl na výpomoci ve zbylých čtyřech podzimních zápasech. „Chceme v nich získat co nejvíce bodů,“ neskrýval.

Vzhledem k tomu, že dosud působil u staršího dorostu FC Žďas, spousta jeho nových svěřenců už mu prošla rukama. „Přesně tak. Ale i ty ostatní kluky znám z doby, kdy jsem u áčka působil v roli již zmíněného asistenta. Je to pro mě posun v trenérském řemesle, ale také velká výzva," zdůraznil Chmelík.

Jméno nového trenéra už odtajnili také ve Staré Říši. „V závěrečných čtyřech podzimních kolech povede mužstvo náš bývalý hráč Libor Kalců,“ sdělil předseda klubu Miroslav Nedvěd.

Premiéru si nový trenér odbyl už v nedělním domácím utkání proti Humpolci, v němž jeho svěřenci zvítězili výsledkem 4:3. „Ten zápas, to byla hodně velká divočina. Ztratili jsme vedení 3:0, ale z poslední standardky jsme výhru urvali na naši stranu. Novému trenérovi musel tento zápas přinést hodně cenných poznatků," dodal Nedvěd.