Přesto není s pětadvaceti získanými body po polovině ročníku spokojený. „Je to málo, mým cílem bylo se dostat přes metu třiceti bodů,“ přiznal.

Proč se to nepodařilo, je vcelku nasnadě. Po osmi kolech byli fotbalisté FC Žďas ve spodku tabulky s pouhými šesti body na kontě. „Důvodů, proč se nám dlouho nevedlo, je více. Tím nejdůležitějším určitě fakt, že se odmítl postup do třetí ligy. Z něj vyplynulo psychické nastavení řady hráčů, které to mrzelo,“ vysvětloval kouč FC Žďas.

A přidal ještě další faktory. „Předně, řekněme, životní události, kdy se dva hráči v létě ženili. Do toho přišla zranění a z těchto dvou skutečností pak logicky nepříliš povedená letní příprava. Sestavu jsme lepili, dlouho nám trvalo, než jsme se dostali do formy,“ popisoval.

Změna nastala v utkání 9. kola, kdy Žďár na konci září přivezl bod z Břeclavi. „Udělali jsme změny v sestavě, které se osvědčily. Konečně jsme se dali dohromady,“ zpětně hodnotil Pohanka.

A vyzdvihl ještě jednu okolnost. „Kluci sice po tom úvodu znejistěli, ale nikdy nepůsobili odevzdaně či rezignovaně. Tým ukázal svůj charakter. Je to sport, nemůže se v něm pořád dařit. Proto oceňuji, že i když nám to nešlo, kluci se z toho nesesypali, nevěšeli hlavy, nebyla cítit poraženecká nálada,“ ocenil.

Po výsledkových nezdarech se přitom mohlo zdát, že loňská úspěšná sezona, kterou zakončili žďárští fotbalisté na druhém místě čtvrté ligy, byla náhodnou.

Šest výher za sebou, které následovaly po nerozhodném výsledku v Břeclavi, ukázaly, že tyto hlasy byly předčasné. „Klíčové pro naše úspěchy bylo hlavně to, že sami hráči moc chtěli. To je za mě obrovské pozitivum, ukázali sami sobě, že naše loňské výsledky nebyly náhodné. Nemusí se dařit, ale fotbal a sport obecně jsou o tom, že to dokážeš zlomit. Nám se to povedlo, což znamená, že kvalita tu je,“ usmíval se lodivod Žďáru.

I při zmíněných problémech se postupně podařilo zabudovat do kádru pětici talentovaných mladíků. „Oproti jiným týmům, které dál vsázeli na osvědčený kádr, my jsme do mužstva zapojili pět nových kluků. I to bylo znát, protože tihle hráči se potřebují v téhle soutěži oťukat,“ zdůraznil

Neupletl si na sebe čtyřiatřicetiletý trenér pomyslný bič, když v létě hovořil o tom, že chce hrát opět o nejvyšší příčky? „Myslím, že ne. Samozřejmě jsem chtěl hrát o první místo a těší mě, že závěr podzimu ukázal, že kvalitu na to máme. Je sice škoda, že se nám nepovedlo naplňovat tuto ambici hned od začátku, ale byly tu objektivní důvody. Strach či obavu jsem ale i při těch nezdarech neměl. Věřil jsem, že je jen otázkou času, kdy se zvedneme,“ prozradil.

Na jaře by Žďár chtěl opět prohánět největší favority soutěže. „Klukům jsem po posledním utkáním řekl, že klubovým cílem je prohánět špičku. Bude to ale těžké, proto by bylo dobré udržet kádr pohromadě,“ vyslovil své přání.

Úroveň soutěže se prý oproti loňsku zvedla. „Každopádně je o kus kvalitnější. To ale neznamená, že naše horší výsledky byly dány právě tímto. Bylo to jen o nás, hrát s Vrchovinou, béčkem Zbrojovky či Lanžhotem až ve druhé polovině podzimu, vypadala by ta utkání jinak. V naší normální formě bychom s nimi hráli naprosto vyrovnané partie. Třeba bychom prohráli, ale ne tak jednoznačně, ty zápasy by vypadaly úplně jinak,“ zdůraznil Pohanka.