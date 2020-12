Nebylo to žádné terno. Uplynulý divizní podzim rozhodně neproběhl v podání fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem podle ideálního scénáře. Nejen kvůli tomu zahájí zimní přípravu dříve než obvykle. „Tradičně jsme zahajovali v polovině ledna, tentokrát to bude už na jeho začátku. Počítám, že jarní část začne o týden nebo dva dříve,“ nastínil Oldřich Veselý.

Pomyslným vrcholem by mělo být čtyřdenní soustředění v Bedřichově v Jizerských horách. „Mělo by proběhnout na konci ledna. Tam pojedeme nabrat především kondici, poté budeme mít přibližně měsíc na to, abychom byli herně vyladění na začátek sezony,“ přiblížil.

Přípravných utkání má kormidelník Bystřice naplánovaných dostatek. „Mám jich v plánu nějakých pět. První hned v lednu, další čtyři v únoru. Ale klidně k nim ještě může nějaký přibýt. Do sousedního Domanína totiž jezdí kluby na soustředění, třeba si s námi bude některý z nich chtít zahrát,“ spekuloval.

Vzhledem k rozsáhlé marodce, která v průběhu podzimu bystřický kádr postihla, by byl Veselý spokojený, pokud by se mu většina marodů vrátila zpět.

Žádné větší posílení ve hře není. „Největší posilou pro nás budou uzdravení hráči, končit by v kádru nikdo neměl. Vše se bude odvíjet od toho, jak dopadne útočník Sklenář s poraněným kolenem. Pokud by to bylo dlouhodobějšího rázu, museli bychom k Prášilovi přivést dalšího útočníka,“ přiznal.

Ambice pro jaro má jasné. „Když vezmu v potaz sílu našeho kádru, rozhodně bychom měli minimálně vylepšit naše současné postavení. Nechci se za nic schovávat, jasným cílem je záchrana, ale určitě máme na to, hrát klidný střed tabulky. Věřím, že to potvrdíme a rychle se do něj dostaneme,“ komentoval průběžné jedenácté místo tabulky.

Vstup do jara by měl Bystřici zřejmě obstarat souboj se silným Lanžhotem, jedním z aspirantů postupu. „Pro nás by to mohlo být výhodou. Proti technicky vyspělému soupeři, kdy ještě bude znát nerozehranost, se dá utkání ubojovat. Případný bodový zisk by byl dobrým odrazem do sezony. Určitě je to lepší než začínat se zamotanou hlavou třeba s poslední Polnou. Proto budu raději hrát s jedním z favoritů a od toho se pak odrazit,“ vysvětloval Veselý.