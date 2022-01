První lednový pátek zahájili divizní fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem zimní přípravy. A přesně po jejím týdnu vyráží na sever Čech, konkrétně do Bedřichova, na čtyřdenní soustředění. „Loni se nám osvědčilo, proto si jej zopakujeme,“ sdělil trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Ten by na něm měl mít prakticky kompletní kádr. „Vyrazíme v pátek a budeme zde až do úterý. Pouze někteří kluci vyrazí kvůli práci domů o den dříve. Chybět by měla jen dvojice dojíždějících hráčů, kteří mají domluvené tréninky s třetiligovým Blanskem,“ popisoval.

Opět po roce tak fotbalisté Bystřice, mimo jiných způsobů nabírání kondice, nasadí běžky a vyrazí do lyžařských stop. „Vynechají je jen někteří z podzimních marodů, pro něž by nebyly úplně ideální. Přece jenom se na lyžích jedná o úplně jiný pohyb,“ nastínil.

Konec podzimní části ukázal, že se s námi rozhodně musí počítat, potěšilo Dubu

Po vcelku úspěšné první polovině letošní sezony ale Bystřici hrozí, že před vypuknutím jarních odvet přijde o duo zkušených opor základní sestavy.

Prvním je motor středové řady, zkušený záložník Luboš Zbytovský. „Sice ještě žádné jednání neproběhlo, ale vím, že o Luboše má opět velký zájem třetiligová Vrchovina, kde před časem odkopal tři sezony,“ prozradil Veselý.

Pokud se pětatřicetiletý štírek rozhodne vábení Nového Města vyslyšet, v Bystřici mu bránit nehodlají. „Bylo by to pro nás oslabení, ale věřím, že bychom to zvládli. Už s tím máme zkušenost,“ usmál se.

Fotbalové hřiště v Doubravníku? Komáři, krtek a porybný v neustálém nasazení

O univerzála Filipa Adamce pak stojí rovněž třetiligové Blansko. „Je tam na přípravě. Filip má od nás příslib, že pokud uspěje, nebudeme mu bránit,“ potvrdil.

Podmínky pro vyjednávání s oběma kluby však mají v Bystřici jasné. „Hráčům nehodláme bránit, ale budeme za ně chtít hráčskou kompenzaci. To bude naše jednoznačná podmínka,“ naznačil Veselý.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY BYSTŘICE N. P.

22. ledna Blansko

5. února Litomyšl (NH)

12. února Boskovice

26. února Ráječko (NH)

5. března Kuřim (NH)

12. března Kunštát (NH)

20. března Velké Meziříčí B



Tučně vytištěné přípravné zápasy odehrají fotbalisté Bystřice nad Perštejnem na hřištích svého soupeře. Zkratka NH znamená neutrální hřiště.