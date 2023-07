Příčiny toho, proč jeho svěřenci za celou sezonu nasbírali pouhých jedenáct bodů, díky čemuž skončili na posledním místě tabulky, čtyřicetiletý trenér věděl. „Za celou sezonu se nám nepodařilo ustálit základní sestavu. Zvlášť na jaře to bylo markantní,“ postýskl si.

Personální problémy ovšem nebyly tím jediným, co kormidelníka Bystřice trápilo. „Nedávali jsme góly, to byl náš další velký problém. Herně jsme na tom byli lépe než mančafty v tabulce kolo nás, ale nedokázali jsme to přetavit v lepší výsledky. A když vám k tomu každý zápas pravidelně chybí pět hráčů, nemůže se to neprojevit,“ komentoval.

Jedno pozitivum z toho ovšem pro celek ze žďárského okresu vyplynulo. „Sice jsme sestoupili, ale na druhou stranu dostávali příležitost naši mladí hráči. Záchranu jsme nehonili za každou cenu, na tom jsme se už v průběhu ročníku domluvili s vedením,“ prozradil Veselý.

Za rozhodující okamžik považoval prohru 1:3 v Havlíčkově Brodu uprostřed jarní části. „To byl rozhodně zlom celého jara. Místo toho, abychom v Brodě po půli vedli 4:0, šancí jsme na to měli dost, prohrávali jsme o dvě branky,“ vracel se ke klíčovému duelu.

A dál pokračoval. „Bylo až neuvěřitelné, co jsme v tom zápase neproměnili. Poté bylo v kabině cítit, že jsme nezvládli duel, který nás mohl posunout k záchraně. Navíc Brod by se z případné prohry těžko vzpamatovával. Remíza v Humpolci o dva týdny později, kdy jsme o výhru přišli v závěru po vymyšlené penaltě, vše jen podtrhla,“ všiml si.

Na rychlý návrat Bystřice do divize to nyní příliš nevypadá. „V týmu skončili prakticky všichni hráči, kteří zde hostovali odjinud. Navíc končí i zkušené duo Prášil, Sklenář, kteří už budou hrát jen za béčko. Dojde k výraznému omlazení kádru, budeme stavět na vlastních odchovancích,“ prozradil Veselý.

Ten si už dlouho stěžoval, že v mužstvu chybí střední generace. „V kontextu toho byl sestup z divize určitou nevyhnutelností. V týmu byli zkušení hráči a mladíci, ale tu střední generaci jsme museli získávat odjinud. Nyní dojde k celkové reorganizaci filosofie klubu,“ nastínil.

A jaká bude? „Od mládeže budeme chtít držet nejvyšší krajské soutěže, proto v nejbližších letech nevidím příliš reálně, že by Bystřice měla usilovat o postup do divize. Ale uvidíme, třeba mladí hráči v další sezoně překvapí,“ spekuloval.

V krajském přeboru se Bystřice představí opět po čtyřech letech. „Dopředu se ničeho nezříkám, ale na rovinu říkám, že nečekám, že bychom měli hrát na špici tabulky. Je zde spousta nových týmů, hned na úvod duel s ambiciózní Kamenicí nad Lipou naznačí, jaké budou naše možnosti,“ dodal Veselý.