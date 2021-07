Loňský nečekaný divizní lídr přes léto přišel o půltucet hráčů. Někteří z nich navíc patřili k oporám týmu.

Bez několika opor zahájili letní přípravu na nový ročník divizní fotbalisté Velké Bíteše. | Foto: Deník/Vít Brabec

Stoper Jiří Urbánek zamířil do třetiligového Velkého Meziříčí, útočník Zdeněk Traxl se rozhodl vrátit do rodné Černé Hory. Záložník Marek Hošek přestoupil do HFK Třebíč, z pracovních důvodů přerušil činnost brankář Ladislav Cimbálník. A ke všemu ještě Matěj Těšík a Jiří Ondrák oznámili ukončení činnosti.