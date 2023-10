Na nedělní derby klubů z měst, které jsou od sebe vzdáleny sotva něco málo přes deset kilometrů, dorazila více než slušná návštěva pěti stovek diváků. „Myslím, že utkání mělo parametry, jako když Velké Meziříčí hrávalo třetí ligu,“ všiml si Zúbek

O vítězství jeho celku 2:1 rozhodla pěkná střela Merdity z hranice vápna pouhé dvě minuty před koncem. „Po fotbalové stránce nebyl náš výkon tak dobrý jako ta předcházející utkání. Kluci ale velice těžký zápas zvládli. Asi byl remízový, ačkoliv jsme měli o trošku více šancí. Nakonec se ta pomyslná štěstěna přiklonila na naši stranu,“ komentoval.

Ačkoliv po další prohře zůstává Velké Meziříčí na posledním místě tabulky, jeho výkon lodivod Bíteše ocenil. „Hráli velice dobře, určitě nepatří tam, kde nyní jsou. Pokud budou opakovat takové výkony, určitě začnou dělat body,“ domníval se.

Čtyři výhry a tři remízy, taková je bilance fotbalistů Velké Bíteše z posledních sedmi kol. Čím to, že se po úvodních prohrách v Polné 1:2 a domácímu debaklu 2:5 proti Havlíčkovu Brodu tak zvedli?

Žádná radikální proměna za tím nebyla. „Po úvodních dvou kolech nenastala žádná změna. Organizace naší hry směrem do obrany i útoku zůstala stejná,“ zdůraznil lodivod Bíteše.

Právě organizace hry stála za nezdary v úvodních dvou kolech. „V Polné nám zápas utekl, přitom jsme brzy vedli. Jsem přesvědčený, že jsme tam tři body ztratili. Následný zápas proti Brodu byl jediným, kde jsem letos byl nespokojený. Udělali jsme řadu chyb v organizaci hry, které soupeř hned pětkrát potrestal,“ připomněl.

Zřejmě nejlepší výsledek se podařilo fotbalistům FC PBS uhrát v předminulém kole. To doma po remíze 1:1 obrali o dva body favorizovaný Lanžhot, které se popere s béčkem Zbrojovky o postup do třetí ligy. „Určitě se jednalo o nejlepší tým, proti kterému jsme hráli. Společně s juniorkou Zbrojovky je to top mančaft letošní sezony,“ neskrýval.

Současně ale vyzdvihl také výkony v dalších duelech. „Skvělý zápas jsme odehráli také při remíze v Líšni nebo při výhře ve Speřicích. Ty se sice pohybují ve spodku tabulky, ale není to lehký soupeř.“

Aktuálně šestá příčka tabulky odpovídá tomu, kde by se letos Velká Bíteš chtěla pohybovat. „Těší mě, že nemáme výkyvy. Páté či šesté místo, to je postavení, kde bychom se chtěli a měli pohybovat, kvalitu na to máme,“ nastínil Zúbek.