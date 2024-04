Tomu se říká obrat jako hrom. V okresním derby 21. kola moravskoslezské divize D vedli v nedělním dopoledni domácí fotbalisté Velkého Meziříčí nad Žďárem nad Sázavou po čtvrthodině 2:0. Tři body ovšem po výsledku 2:4 putovaly do města pod Santiniho Zelenou horou.

Těžko říci, kdo byl papírovým favoritem tohoto duelu. Postavení v tabulce hovořilo ve prospěch hostujícího FC Žďas, výsledky předchozího kola pro změnu spíše pro o záchranu bojující Velké Meziříčí.

To mělo skvělý vstup do derby. Už po čtvrthodině vedlo 2:0. „Úvod utkání jsme měli skvělý. Z první útočné akce jsme vstřelili branku, pak jsme předváděli hezkou, hru, kterou Havlík završil krásným druhým gólem. Hosté působili zaskočeně a nevěděli si s námi rady,“ všiml si kouč Velkého Meziříčí Milan Volf.

Jenže ještě do poločasové přestávky žďárští hráči dvěma trefami Ondřeje Starého srovnali. „Z kluků jsem od první minuty cítil odhodlání zvítězit. Jenže po dvou individuálních chybách jsme dvakrát inkasovali. Prvním klíčovým okamžikem bylo naše snížení, druhým pak skvělý zákrok gólmana Jíchy, který nás zachránil od třetí branky,“ prozradil trenér Žďáru Václav Pohanka.

Ten viděl i další zásadní momenty. „Zcela určitě naše vyrovnání, to domácí zmrazilo. Přece jenom tým poznamená, když rychle vedete o dvě branky a nakonec jdete do poločasové přestávky bez jakékoliv výhody,“ komentoval.

Inkasované branky domácí celek nemohly nepoznamenat. „Bohužel jsme si postupem času začali myslet, že je hotovo a přestali plnit všechny úkoly. Soupeře jsme sami dostali do zápasu, když jsme nepřerušili rychlý protiútok, ze kterého jsme inkasovali. Od té doby bylo od nás vše špatně a byli jsme rádi, že jsme inkasovali do poločasu už pouze jednou,“ zlobil se Volf.

Výkon jeho oveček postupně upadal. „Střídáním jsme sice trošku oživili hru, ale nedařilo se nám nic a hosté svůj den završili dalšími dvěma trefami do naší sítě,“ popsal.

Vítězný gól obstaral Švoma, svůj velký den pak v úplném závěru gólem na 4:2 obstaral hrdina zápasu Starý, autor hattricku. „Nebylo to ale jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Také ve druhé půli mělo Velké Meziříčí řadu nebezpečných situací,“ zdůraznil lodivod FC Žďas.

Po předchozích nevydařených výsledcích se tak celek z města pod Zelenou horou snad konečně na jaře probudil. „Jak už jsem říkal, tentokrát bylo z kluků od začátku cítit odhodlání, bojovnost, nasazení, šli si za třemi body,“ těšilo Pohanku.

Našel v neděli po zimním odchodu kanonýra Šerého do Rakouska nového střelce? „Doufám, že ano. To vítězství bylo samozřejmě dílem celého týmu, ale Ondra na měl lví podíl. Hraje na stejné pozici jako předtím Šerý, třeba mu to tam začne padat podobně,“ doplnil.

Pocity na druhé straně byly logicky opačné. „Jsem hodně rozčarovaný, protože jsme měli utkání výborně rozehrané. Bohužel jsme jej nedotáhli do vítězného konce, opět díky naší taktické chybě,“ zlobil se na své svěřence Volf.