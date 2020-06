V Havlíčkově Brodě už zakončují hráčský kemp a to se odrazí také na sestavě, se kterou se v sobotu od 17 hodin postaví Pelhřimovu. „Už bychom chtěli týmy tak trochu vyselektovat. Náš výběr se bude blížit tomu, jak hráče vidíme a jak bychom chtěli soupisky týmů rozseknout,“ prozradil havlíčkobrodský kouč Josef Soural.

Současně také prozradil, že už bude pohlížet na zápas v přísnějším měřítku. „V zápase budeme vyvíjet na hráče větší tlak, protože by tam měli být ti, kteří ho snesou,“ dodal.

Zápas s Pelhřimovem je vrcholem celého kempu. A tak k tomu trenéři přistupovali. „Zápasy jsme měli poskládané, aby nám soupeři gradovali a Pelhřimov je teoreticky nejsilnější. Chceme si udělat obrázek, co se povedlo a s čím můžeme pracovat,“ doplnil Soural.

To lídr nedohraného ročníku krajského přeboru zápas jako pomyslný vrchol současné mezifáze nebere. „Vůbec k tomu tak nepřistupuji. Beru to pro nás jako další zápasový test, po němž si dáme čtrnáct dní volno. Pak to na začátku července znovu rozjedeme naplno,“ vysvětlil trenér Pelhřimova Pavel Regásek.

Od soupeře ovšem očekává kvalitu. „Počítám s tím, že nás hráči Brodu pořádně prověří, i proto jsme se s nimi domluvili. Dobře víme, že fotbalová kvalita v jejich týmu je,“ upozornil pelhřimovský lodivod.

Ještě o hodinu dříve vyběhnou ke svému sobotnímu vzájemnému utkání fotbalisté Chotěboře a FC Žďas. Také v tomto případě tak dojde k měření sil elitní krajské soutěže s moravskoslezskou divizí.

Fotbalisté Chotěboře mají na co navazovat. „Já bych byl rád, pokud bychom předvedli podobný výkon jako proti Brodu. Soupeř byl kvalitní a my jsme se mu ve druhé půlce vyrovnali a předvedli jsme v zápase pěkné věci. Nastoupili jsme po dlouhé době, navíc i s novými kluky a dorostenci. Byl jsem příjemně připravený,“ řekl chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Toho potěšilo, že se jeho svěřenci se Žďárem přece jen utkají. „My jsme byli domluvení už daleko dopředu, a zápas jsme přesunuli. Nikdo totiž nevěděl, co bude dál,“ dodal.

Fotbalisté FC Žďas v posledních utkáních sestavu hodně točili. Pokračovat v tom budou i v závěrečném utkání sezony. „Minutovou zátěž opět rovnoměrně rozložíme mezi všechny hráče. Doufám, že jich budu mít k dispozici co nejvíce,“ vyjádřil své přání trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

V dosavadním průběhu současné mezifáze dával větší příležitost hlavně mladším hráčům. Nejinak tomu bude i v sobotu. „Akorát mi jich nějak ubývá. Jeden si rozbil hlavu a kvůli stehům nemůže nastoupit. Další pro změnu odjel na vodu. Jsou to holt mladí kluci,“ usmál se Nedvěd.

Program víkendových přípravných zápasů

SOBOTA: Pardubice B – Ždírec n. D. (10.15), Chotěboř – Žďár n. S. (16.00), H. Brod – Pelhřimov (17.00), Hlinsko – Slavoj Polná (17.00).

NEDĚLE: Světlá n. S. - Speřice (16.00), Kunštát – Nová Ves (17.00).