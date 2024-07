V jejím rámci čekají na hráče Žďáru čtyři přípravné duely. „Tuto sobotu se představíme na půdě rovněž divizního Vysokého Mýta. Dále nás prověří Boskovice, třetiligové Rosice a generálkou bude utkání druhého předkola MOL Cupu, v němž doma narazíme na rovněž třetiligové Blansko,“ popisoval Pohanka.

Soupeři tedy velice kvalitní. „Chceme být dobře připravení na důležitý start do další divizní sezony, kterou zahájíme atraktivním okresním derby na stadionu Velkého Meziříčí. Po nepříliš podařeném jaru se chceme rozhodně zlepšit a k tomu vede cesta jen přes tvrdou práci,“ sdělil.

Z loňského kádru nikdo neodešel. „Nikdo mi nic nehlásil, takže zatím zůstáváme ve stejném složení, v jakém jsme minulý ročník končili. Ale samozřejmě se nikdy nic dopředu vyloučit nedá,“ pousmál se lodivod Žďáru.

To v kolonce posil vypadá situace mnohem zajímavěji, ačkoliv jména Pohanka prozradit nechtěl. „Dokud není vše papírově vyřešené, je lepší se držet zpátky. Pokud ale vše dopadne tak, jak má, měl by dorazit hned trojlístek nových hráčů. Gólman, ofenzivní záložník či útočník a pak také klasický hroťák na vrchol naší ofenzivy,“ naznačil.

Dál v kádru budou samozřejmě pokračovat i talentovaní mladíčci z dorostu, kteří dostávali už během jarní části, při velké marodce, šanci k prvním krůčkům ve čtvrté lize. „To bylo jedno z mála jarních pozitiv. Do týmu jsme zabudovali několik hráčů, kteří prošli žďárskou mládeží. Teď už je jen na nich, aby na sobě dál pracovali a získali si pevné místo v kádru,“ nastínil.

Cílem pro nacházející sezonu bude rozhodně snaha přiblížit se předloňskému ročníku, kdy fotbalisté Žďáru proháněli vedoucí Start Brno až do posledního kola. Následující podzim už to bylo horší, ale páté místo bylo stále ještě ucházejícím výsledkem. Jarní mizérie však mužstvo uvrhla do podprůměru moravskoslezské divize D.

Slova trenéra to jen potvrzují. „S desátým místem samozřejmě panovala velká nespokojenost. Měli jsme absolutně jiné ambice, ale faktorů, proč to takto dopadlo, je samozřejmě více. Už je to však za námi, začínáme s čistým stolem novou sezonu. Já věřím, že v ní to od nás bude od prvního utkání mnohem lepší,“ potvrdil Pohanka.