Hráči FC Žďas předtím vyšli z úvodních dvou jarních kol bodově naprázdno. O to cennější pro ně výhra 4:2 nad Pelhřimovem byla. „Zápas jsme měli po celou dobu pod kontrolou, ale především jsme byli konečně efektivní,“ těšilo kouče žďárských fotbalistů Václava Pohanku.

Klíčem k výhře byl už první poločas, po němž vedl mančaft z města pod Santiniho Zelenou horou 2:0. „Udrželi jsme si v hlavách nastavení z druhé půle minulého zápasu v Líšni. Tam jsme sice těsně prohráli, ale právě ve druhé půli jsme měli dost šancí na to, abychom skóre minimálně vyrovnali, ne-li otočili,“ připomněl.

V neděli už měli fotbalisté Žďáru mnohem přesnější mušku. „Důležité bylo, že jsme v úvodní čtvrthodině dokázali využít dvě příležitosti a pak už jsme zápas zkušeně dovedli do úspěšného konce,“ usmíval se trenér FC Žďas.

Ten měl také šťastnou ruku při střídání. Střídající Švoma přišel na hřiště po hodině hry a už za tři minuty vstřelil rozhodující třetí branku. „Mančaft tvoří patnáct či šestnáct lidí, jsem proto rád, že střídající kluci dokážou týmu pomoci,“ pochvaloval si Pohanka.

Fotbalisté Havlíčkova Brodu měli před nedělním krajským derby na stadionu Humpolce na kontě dvě jarní remízy. „Nebral jsem je jako ztrátu, byť by to tak na první pohled mohlo vypadat,“ sdělil lodivod Slovanu Martin Slavík.

Ten musel řešit ještě před výkopem nepříjemné lapálie se sestavou. „Z těch, co zasáhli do zimní přípravy, bylo jedenáct lidí mimo. Nestěžuji si, od toho máme široký kádr, ale je to fakt,“ neskrýval.

Navrch šly také okolnosti duelu v Humpolci nějakou dobu proti Slovanu. „Poměrně brzy jsme prohrávali, když jsme zkazili průnikovou nahrávku a Humpolec se po dlouhém nákopu dostal úplně jednoduše do vedení,“ zlobil se.

A to nebylo vše. „Levého beka Dejla jsem musel střídat o půli, měl slabý otřes mozku. Stejně tak musel ze hry i stoper Dočkal, takže se nám rozpadla obrana,“ prozradil Slavík.

Druhý poločas byl přesto diametrálně odlišný od toho prvního. „Pomohl nám příchod útočníka Matulky. Ten měl v týdnu horečky, proto začal zápas jen na lavičce. Podařilo se nám rychle vyrovnat, ale kluci chtěli vyhrát, což se nám v závěru povedlo. Euforie byla samozřejmě velká,“ přiblížil.

V divizní tabulce si Havlíčkův Brod díky třem bodům udržel pátou příčku. „Tou výhrou nabraly předchozí remízy úplně jinou hodnotu. Tabulka se nyní láme, jsme rádi, že zimní dřina nebyla zbytečná,“ potěšilo Slavíka.