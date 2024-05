Favorit duelu je jasně daný, navíc hráči Nového Města si zvedli sebevědomí týden starou výhrou 3:1 na půdě druhého Lanžhotu. „Konečně jsme se, až na jednou výjimku, vyvarovali individuálních chyb v defenzivní fázi. Navíc se nám už uzdravili a vrátili do sestavy někteří důležití hráči, což se hned projevilo,“ potěšilo kouč Vrchoviny Lukáše Michala.

Naopak celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice ještě stále bojuje o záchranu ve čtvrté lize. Úplně pod tlakem však není, na předposlední Speřice má náskok šesti bodů. „Musíme být trpěliví a sbírat bod po bodu. Ještě nás čeká hodně práce,“ uvědomoval si trenér Velkého Meziříčí Milan Volf.

Hodně speciální duel, především pro trenéra fotbalistů hostujícího Ždírce nad Doubravou, se bude hrát ve stejný čas na žďárských Bouchalkách. Zkušený kouč Petr Nedvěd totiž drtivou většinu své hráčské i trenérské kariéry spojil se Žďárem nad Sázavou, kde také celý život žije.

A bude to pro něj netradiční premiéra. „Přiznám se, že je to poprvé, kdy se jako hráč nebo trenér postavím proti Žďáru. Vlastně jednou se to stalo, loni na podzim, když jsem vedl Novou Ves, ale to bylo „jen“ proti béčku Žďáru. Takže to pro mě bude hodně speciální a v podstatě neznámý zápas,“ usmíval se Petr Nedvěd.

O motivaci má postaráno ještě z dalšího důvodu. „Také poprvé se utkám s vlastním synem Janem. Proto nesmíme prohrát, jinak by si mě určitě dlouho dobíral, což nehodlám připustit,“ zasmál se.

Jestliže Ždírec patří mezi jarní štiky divize, fotbalistům FC Žďas druhá polovina sezony příliš nevychází. „Je to kombinace více faktorů. V první řadě nedáváme góly, naše produktivita je hodně nízká. Pokud chceme v sobotu uspět, musíme toto zlepšit. Současně se vyvarovat i hrubých individuálních chyb v obranné fázi, to je náš druhý velký problém,“ neskrýval lodivod Žďáru Václav Pohanka.

MS DIVIZE D – 26. KOLO

SOBOTA: HAVLÍČKŮV BROD – Tasovice (10.15), NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (oba 17.00).

NEDĚLE: Břeclav – SPEŘICE (10.15), HUMPOLEC - Zbrojovka Brno B (15.00), PELHŘIMOV – Lanžhot, VELKÁ BÍTEŠ – STARÁ ŘÍŠE, SLAVOJ POLNÁ – Líšeň B (vše 17.00).