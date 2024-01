Dva hráči z podzimního kádru předposledního celku podzimní tabulky v moravskoslezské divizi D zamířili za působením u našich jižních sousedů. „O tom, že Leo Štourač i Daniel Kolář odchází do Rakouska, jsem hned od začátku věděl,“ přiznal Volf.

První posila dorazila do klubu z města pod dálničním mostem z Tasovic. Dvacetiletého Ladislava Císaře kouč dobře zná. „Bydlí v dojezdové vzdálenosti do Meziříčí, proto jsem ho oslovil. Následně pomohlo, že se na dalším působení v Tasovicích nedohodl. Láďa je poctivý, krajní, ofenzivní hráč,“ popisoval.

Hned dva fotbalisté dorazili do kabiny Velkého Meziříčí ze třetiligového Startu Brno. Jsou jimi dvaadvacetiletý Šimon Žalud a o rok mladší Josef Jonáš. „Šimon je střední obránce, Josef se cítí nejlépe ve středu záložní řady, ovšem může zaskočit i ve středu obrany,“ odvětil Volf.

Z kádru rezervy druholigové Líšně se do přípravy hlásil Yannic Guttler, který prošel například mládeží Zbrojovky Brno. Mohl by se stát jednadvacetiletý střední záložník novým špílmachrem divizního mančaftu? „To zatím nedokážu říci, protože jsem jej zatím viděl pouze na trénincích. Až zápasy ukážou, jaká bude jeho role,“ poznamenal pětapadesátiletý lodivod.

Poslední dvě jména dorazila do kabiny Velmezu na zkoušku. Krajní záložník David Vrána je věkem ještě dorostenec a na podzim oblékal dres SK Měnín v okresním přeboru Brno-venkov. „Je u nás na zkoušce, bude moci přesvědčit o svých kvalitách,“ nastínil.

Střední záložník či obránce Matěj Votava na podzim nastupoval za rezervu Meziříčí v krajském přeboru. „Matěj trénuje poctivě, je snaživý. Je třeba dávat příležitost našim mladým hráčům. Věřím, že se posune výkonnostně zase o stupínek výš,“ sdělil Volf.

Aktuálně tak soupiska čítá osmnáct jmen. „Ono to vypadá, že je nás dost, ale to jen na papíře. S Michalem Boučkem nemůžeme počítat dlouhodobě a dvojice Radim Šuta a Patrik Chalupa teprve začíná vyklusávat po dlouhodobém zranění. Kdy budou k dispozici se teprve ukáže. Přáli bychom si, aby byli kluci do začátku soutěže připravení“ zdůraznil.

Další posílení kádru je tak velice pravděpodobné. „Určitě kádr ještě uzavřený není. Pozice v tabulce nás nutí hledat ještě posily,“ potvrdil.

Především návrat Radima Šuty, špílmachra předchozích sezon ve třetí lize, by byl pro kormidelníka Meziříčí velice žádoucí. „Radim má za sebou těžké zranění. Nechceme návrat do plného tréninkového zatížení uspěchat, takže ještě nevíme, kdy bude plně k dispozici,“ uzavřel Volf.