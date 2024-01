Zde jsou odpovědi první poloviny, té na podzim úspěšnější, z nich.

LUKÁŠ MICHAL, SFK NOVÉ MĚSTO N. M.

Potěšilo mě hlavně to, že jsme se postupem času dokázali zlepšit v kombinaci a dokázali dávat góly. V minulých sezonách to byl přitom náš velký problém, to bylo největší pozitivum.

Pokud jde o negativa, napadá mě, že jsme dostali spoustu pokut za naše fanoušky, kteří používali dýmovnice. Přijde mi to trošku hloupé, když dýmovnice přišly na řadu pokaždé až po zápase, kdy už hře nevadily a nenabouraly jeho průběh. Nad tím bych se pozastavil.

VÁCLAV POHANKA, FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

Zaujalo mě, že v klubech, kde není úplně dobré zázemí, je naopak hodně solidní to divácké, fanouškovské. Právě na tyto týmy chodí hodně fandů, kteří je dokážou podpořit, vytvořit jim skutečné domácí prostředí a pomoci tak často již ke skoro ztraceným bodům.

Za největší minus považují úroveň zázemí. Některé kluby z tohoto pohledu nemají v divizi co dělat. Také směrem k tomu našemu vidím velké rezervy, je na divizi nedůstojné a je potřeba jej zlepšovat. Když máš aspoň prostory, byť staré, ještě to jde. Když jsou ale malé a ještě hodně špatné, to je velká mizérie.

MARTIN SLAVÍK, FC SLOVAN H. BROD

V létě to bylo v Brodě náročné, tým jsem znal jen povrchně a potěšilo mě, jak kluci dokážou fungovat. Stejně tak, jak zdravě funguje celý oddíl, opravdu si nezasloužil loňské umístění. Tak zdravě nastavený klub by se možná měl pohybovat do budoucna i o úroveň výše.

Zklamaný jsem byl z toho, že v Brodě nechodí na zápasy tolik diváků. Čekal bych, byť bylo pár zápasů, kdy jich přišel slušný počet, že budou návštěvy aspoň okolo tří stovek diváků. Z tohoto pohledu dobré zápasy jsme sehráli hlavně venku. Třeba v Novém Městě to bylo divácky, ale i emočně velmi zajímavé utkání.

PAVEL ŠTĚPÁN, A.F.C. HUMPOLEC

Z podzimu bych asi vypíchnul úvodní derby v Pelhřimově. Došlo k němu po dlouhé době, přišla spousta diváků, to už se jen tak nebude opakovat.

MAREK ZÚBEK, FC PBS VELKÁ BÍTEŠ

Nevzpomínám si na nějaký negativní zážitek. U rozhodčích vidím obrovský posun v jejich kvalitě. Nepodléhají tlakům diváků, jak bylo ještě nedávno možné. V hodně zápasech je vidět, že nějakým způsobem se snaží chránit fotbal. Pokud jde o sportovní stránku, potěšilo mě, jakým způsobem se prezentovalo béčko Zbrojovky. Po nějaké době má velice dobrou úroveň a po zásluze soutěž vede. Pořád věřím, že tým ve Velké Bíteši je na podobné úrovni, jen je potřeba to dotáhnout do konce. Je fajn se s těmito mančafty nahoře moci rovnat.

LUKÁŠ ADAMEC, SLAVOJ POLNÁ

Pro nás byly plusem všechny zápasy s vysokou kvalitou. Tím, že máme hodně mladý tým, posouvá nás to dál. Když v divizi zakotvíme, jsem přesvědčený, že máme potenciál ji hrát i dál, především směrem k perspektivě kádru.

Zklamala mě úroveň rozhodčích. Nevím, třeba jen měli takové zápasy, kdy jim to nevyšlo. Ale za mě šla jejich úroveň dolů, bylo to často špatné na obě strany hřiště. Myslím, že na tom se shodnu s dost trenéry. Fakt ale nevím, čemu to přičíst.