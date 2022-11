Nejlépe si z devítky klubů z Vysočiny v divizi počínali fotbalisté Žďáru nad Sázavou a juniorky Jihlavy, kteří patří mezi nejlepší v soutěží. Zbylá sedmička se pak v podzimní tabulce srovnala od osmého až do posledního místa.

FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

Stačilo uzdravení zraněných opor, k tomu návrat stopera Trojánka se záložníkem Nedvědem z působení ve třetí lize, a najednou je z toho umístění na opačném pólu tabulky.

Navíc se fotbalisté Žďáru po letech mohou opřít o střelce, dokonce dva. Šerý dal jedenáct branek, Henzl šest. Podzim vyšel FC Žďas na výtečnou. „Máme však hodně úzký kádr, pokud by z něj někdo vypadl, budeme mít problém,“ uvědomoval si jinak spokojený kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Brzké nedělní vstávání. Meziříčí doma vyzve nováčka z Hranic, Vrchovina jede ven

FC VYSOČINA JIHLAVA B

Po sestupu ze třetí ligy a exodu řady hráčů byla výkonnost jihlavské juniorky velkou neznámou. Nový kouč Kamil Průša však dal mladý kádr dohromady a ten se mu odvděčil solidními výsledky a pěkným čtvrtým místem po první polovině sezony. Střelecky tým táhl především Adam Savi.

TATRAN ŽDÍREC N. D.

Po loňském zpackaném podzimu se Tatran hodně soustředil na to, aby se podobná blamáž neopakovala. A podařilo se. Umístění v klidném středu tabulky je dobrým vkladem do jara.

Výrazně pomohlo střelecké probuzení útočníka Matěje Vopršala, který zařídil téměř polovinu gólové produkce Ždírce. „Loňský podzim pro nás byl velkým varováním,“ neskrýval trenér Tatranu Michal Votava.

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ

Spokojenost s devátým místem asi ve Velké Bíteši panovat nebude. Vzhledem k okolnostem, především velké marodce, která celek postihla, je však zisk sedmnácti bodů docela slušným počinem.

TJ DÁLNICE SPEŘICE

Každý získaný bod pro nás bude nesmírně cenný, říkal před startem sezony lodivod nováčka ze Speřic Jiří Holenda. Jeho ovečky jich nakonec nasbíraly třináct, což není do jara úplně špatná pozice. „Postupně se s divizí a její kvalitou sžíváme, naše výkony jdou nahoru,“ usmíval se kouč TJ Dálnice.

FSC STARÁ ŘÍŠE

Teprve až v průběhu prvních kol se dával ve Staré Říši dohromady kádr pro tento ročník. Na výsledcích a postavení v tabulce je to znát. „Chvíli trvalo, než si sestava sedla. Ale aspoň o tři body víc jsme měli uhrát, abychom dorovnali reálné možnosti našeho týmu,“ řekl asistent trenéra Říše Lukáš Staněk.

OBRAZEM: Jižní Morava versus Vysočina 2:1. Z bodů se radovali pouze Bruslaři

FC SLOVAN HAVL. BROD

Nečekaný propadák. Od fotbalistů Slovanu se čekalo umístění v odlišné polovině tabulky. „Obrovské zklamání, nic jiného se k tomu nedá říci. Všechno zlé ale bývá i k něčemu dobré, víme aspoň, na co se zaměřit, co tomu týmu chybí,“ poznamenal kouč Jindřich Adamec.

SK BYSTŘICE N. P.

Prakticky stejná situace jako u Havlíčkova Brodu. Už tak kvalitativně slušný kádr ještě v Bystřici posílili, jenže výsledky se nedostavily. V zimní přípravě zde budou mít na čem pracovat. „Hlavně v domácích zápasech jakoby nám chybělo větší srdíčko,“ všiml si bystřický trenér Oldřich Veselý.

A.F.C. HUMPOLEC

Pokud by nyní sezona skončila, byli by fotbalisté Humpolce jediným týmem ze tří skupin, který by se musel pakovat zpět do krajského přeboru.

Příčiny jsou jasné. „Ještě jsem nezažil půlrok, kdy by bylo mužstvo tak rozsekané. Neustále nám chyběla skoro polovina základní sestavy,“ kabonil se trenér A.F.C. Roman Veselý.

Hodnocení podzimu z pohledu jednotlivých týmů bude Deník čtenářům na Vysočině přinášet v dalším průběhu měsíce listopadu.