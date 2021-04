Společné tréninky mohli začít amatérští fotbalisté na všech úrovních, vzhledem k vládnímu nařízení, absolvovat už od minulého týdne. Někde na nic nečekali a nyní tak začínají už druhý přípravný týden.

Ve Velké Bíteši si ovšem dali lehce načas a poprvé se všichni sejdou až třetí dubnové pondělí. „V průběhu předchozího týdne probíhaly na našem hřišti drobné úpravy. Proto jsme museli ještě ten týden počkat,“ popisoval kouč Velké Bíteše Marek Zúbek.

Ten své ovečky neviděl již hodně dlouhou dobu. „Naposledy jsme se všichni viděli při posledním podzimním utkání. To bylo desátého nebo jedenáctého října, od té doby, včetně krátkého prosincového rozvolnění, jsme se nepotkali,“ povzdechl si.

Na to, že by fotbalisté nečekaného divizního lídra neměli v zimě co dělat, si ovšem stěžovat nemohli. „Zimní přípravu jsme zahájili pětadvacátého ledna. Pět týdnů jsem hráčům posílal podrobné plány na jednotlivé tréninky,“ vzpomínal.

Na začátku března došlo ke změně. „S tím, jak bylo tehdy jasné, že situace nám v nejbližší době neumožní společné trénování, jsme tuto fázi ukončili. Hráčům jsem dal jakési doporučení, jak se mají dvakrát až třikrát týdně udržovat,“ sdělil.

Vládní nařízení, tedy trénink v šesti dvojicích s patřičnými rozestupy, budou ve Velké Bíteši dodržovat. Jejich kormidelník si o tom ovšem myslí své. „Rozhodně nás to bude limitovat v rozsahu činností, které bychom mohli vykonávat,“ upozornil.

Přesto je přesvědčený, že si s tím dokáží poradit. „Máme k dispozici dvě hřiště, proto hráče rozložíme tak, abychom dodrželi nařízené regulace. Znovu se ale budu opakovat, je to zásah, nepůjde o plnohodnotný trénink,“ zdůraznil Zúbek.