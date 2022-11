Se ziskem pětadvaceti bodů byl její trenér jen mírně spokojený. „Spokojeni bychom mohli být jen kdybychom jich měli devětatřicet a vedli tabulku. (smích) Samozřejmě nás mrzí dvě porážky v posledních čtyřech kolech. Jinak bychom byli v tabulce výše,“ popisoval Kamil Průša

A pokračoval. „Ale celkově musím říci, že zisk pětadvaceti bodů není špatný. Je to pro nás výzvou do jarních bojů. Uděláme maximum pro to, abychom tento celkový podzimní zisk překonali.“

Z kádru, jenž loni neúspěšně bojoval o záchranu ve třetí lize, přitom v létě zůstal jen kvartet hráčů. „K nim přišlo dalších sedm vycházejících dorostenců. Myslím, že parta není špatná a kluci táhnou za jeden provaz. Jelikož trénujeme společně s naší U18, tak naši starší kluci museli pochopit a přijmout svoji roli, která spočívá v tom, že se musí chovat tak, aby k nim mladší hráči vzhlíželi. Myslím, že si vše sedlo a tento neobvyklý model funguje,“ pochvaloval si.

Čtvrtou nejvyšší soutěž považuje Průša za ideální pro přechod mladých hráčů z dorostenecké kategorie mezi muže. „Nám určitě dal každý zápas něco. Pro naše mladé hráče je dobře, že se potkávají v zápasech s dospělými protihráči, s kterými musí podstupovat osobní souboje,“ uznal.

Zhodnotil také úroveň soutěže. „Myslím si, že týmy jako Start Brno, Bohunice, Žďár, Tasovice či Lanžhot mají velmi dobré týmy se zkušenými hráči. Zápasy s těmito soupeři byly hodně těžké a měly vysokou fotbalovou úroveň. Tím ale nechci říci, že ostatní týmy nemají svoji kvalitu,“ naznačil.

Kouč Jihlavy B ocenil kvality rozhodčích v soutěži. „Mile mě překvapili, jsou opravdu na dobré úrovni. Naopak mě skoro vyděsilo chování některých lidí, kteří utkání čtvrté nejvyšší soutěže navštěvují. Je až odporné, co jsou schopní zakřičet na hráče. Na to jsem ze zápasů mládeže nebyl zvyklý.“

Za nejlepší podzimní výkony svého celku vybral Průša dva remízové zápasy. „Proti Lanžhotu i Tasovicím. jsme podali výborný výkon a byli kvalitním týmům vyrovnaným soupeřem. S Lanžhotem jsme v posledních minutách neproměnili dvě jasné šance, což nás stálo výhru. S Tasovicemi jsme od třinácté minuty hráli jen v deseti. V oslabení jsme se přesto dostali do vedení, které jsme bohužel v závěru neudrželi,“ popisoval.

Naopak za nejslabší podzimní výkon svého mužstva považoval ten, který podalo při derby ve Staré Říši. „Tam jsme hráli jen prvních patnáct minut a pak se naše hra úplně zbortila. Vytratila se z ní rychlost, přenášení těžiště a nedostávali jsme se vlastně do žádných příležitostí. Z pokutového kopu jsme nakonec alespoň vyrovnali na 1:1,“ prozradil Průša.