Osmačtyřicetiletý bývalý reprezentant patří do poslední velké generace českého fotbalu. Ve své bohaté sbírce úspěchů má kromě dvou medailí z evropských šampionátů také vítězství v klubové Lize mistrů z roku 2005.

Velice slavnostní průběh bude mít zápas šestého divizního kola pro fotbalisty Velké Bíteše. O poločasové přestávce jejich sobotního domácího utkání s Břeclaví totiž proběhne křest další hvězdy do velkobítešského chodníku slávy.

Slavný český fotbalový internacionál bude o přestávce sobotního utkání mezi fotbalisty Velké Bíteše a Břeclavi uveden do místní síně, resp. chodníku slávy.

