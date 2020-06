Fotbalové kluby z divize i krajského přeboru o víkendu pokračují ve svých přípravných zápasech.

Fotbalisté Ždírce (ve žlutém) dnes přivítají Novou Ves, Humpolec odpoledne vyzve Speřice. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Na sobotu bylo naplánované divizní derby. Jihlavské béčko mělo hostit Starou Říši. Zajímavý duel se ovšem nakonec neuskuteční. „Neměli bychom dostatek hráčů, tak jsme to byli nuceni zrušit. Je to škoda,“ povzdechl si trenér Staré Říše Luděk Kovačík, který už dal svým svěřencům volno. „Rozpustili jsme to. Znovu se sejdeme až osmého července,“ dodává.